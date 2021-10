Wiesloch. (hds) Gestern hatten sich mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) auf Initiative der Gewerkschaft Verdi versammelt, um Druck auf die am Freitag in Berlin beginnenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst auszuüben. Untermauert wurde die Aktion mit dem Motto "Wir liegen alle am Boden. Wir stehen auf für unsere Forderungen & unsere Patientinnen und Patienten", dargestellt mit Buchstaben, die von der Belegschaft hochgehalten wurden. "Es geht uns darum, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieselben, finanziellen Rahmenbedingungen durchzusetzen", erklärte Monika Neuner, bei "Verdi" ist sie für den Bereich Gesundheitswesen zuständig.

Es könne nicht angehen, dass hier mit unterschiedlichen Tarifen gehandelt werde. "Alle Berufsgruppen, also nicht nur diejenigen, die direkt im Gesundheitswesen und der Pflege tätig sind, tragen als Team zum Behandlungserfolg im PZN bei", so Neuner. Die Forderung: für alle eine Erhöhung der Bezüge um mindestens 300 Euro (oder fünf Prozent) und somit keine Unterscheidung mehr innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen. Für eben diesen Personenkreis werden wohl nur 150 Euro monatliche Erhöhung vorgeschlagen.

"Wir sehen das eben anders", betonte Neuner, während ein Fotograf die Aktion ablichtete. "Drei Kolleginnen von uns machen sich gleich nach der Veranstaltung auf den Weg nach Berlin, die Fotodaten schicken wir in eine dortige Druckerei, um daraus ein Poster erstellen zu lassen. Dies wird dann im Vorfeld der Verhandlungen hochgehalten. Eine deutliche Botschaft aus Wiesloch", informierte Rolf Reichenbach, Personalrat am PZN. Bei den Aufnahmen selbst handelten viele nach dem Motto "Am Boden" und ließen sich kurzzeitig nieder.

Wie Neuner gegenüber der RNZ ausführte, wolle man eben mit kreativen Mitteln den Forderungen Nachdruck verleihen. Auch hoffe man, auf die Geschäftsführung des PZN Einfluss nehmen zu können. Diese ist Mitglied im Arbeitgeberverband der Tarifgemeinschaft der Länder – und man wolle sich zugleich auch an die Verhandlungsführung in Berlin wenden. Reichenbach selbst ist für den heutigen Start der Gespräche eher skeptisch. "Da wird wohl am Freitag nicht viel passieren", mutmaßte er gestern. Anfang und Ende November seien weitere Gesprächs- und Verhandlungsrunden terminiert.

Reichenbach und Neuner sind sich einig: Es gehe um eine angemessene Bezahlung auf der einen Seite, um damit erfahrende Kräfte "an Bord zu halten". Und anderseits könne damit vielleicht auch ein Anreiz geschaffen werden, dass sich wieder mehr Personen für die Berufe im Gesundheitswesen interessieren.

Von Länder- und Bundesseite sei "bereits laut Neuner "gejammert worden". Da wolle man nicht tiefer in die Tasche greifen, da die Corona-Pandemie bereits finanzielle Löcher gerissen habe. "Aber wir lassen nicht locker und werden weiterhin unsere Forderungen mit Nachdruck einbringen", betonte die Gewerkschaftlerin und fügte in ihrer kurzen Ansprache an die Belegschaft hinzu: "So etwas hat Wiesloch und das PZN in dieser Form sicherlich noch nicht erlebt. Alle ziehen an einem Strang und dies über alle hier beschäftigten Berufsgruppen hinweg".

Dazu habe die konzertierte Aktion in einer Pause entscheidend beigetragen. Jetzt gelte es, abzuwarten und auf hoffentlich positive Ergebnisse aus Berlin zu warten. Wichtig sei vor allem, dass es eben nicht nur um die Beschäftigten, sondern vor allem um das Wohl der Patientinnen und Patienten gehe. Man wolle eine optimale Betreuung und Versorgung gewährleisten und dies sei nur mit einem Team zu schaffen, das auch entsprechend bezahlt werde.