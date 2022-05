Wiesloch-Schatthausen. (mkl) Obwohl sich viele Bäche in Deutschland in einem mangelhaften ökologischen Zustand befinden, gibt es kaum Daten zu Schadstoffbelastung oder zum Zustand der Tierwelt. Am Ochsenbach in Schatthausen startet beispielhaft für den Rhein-Neckar-Kreis ein ökologisches "Monitoring", ein Pilotprojekt mit Namen "Flow" zur umfassenden Zustandserfassung.

Es handelt sich um ein "Citizen-Science-Projekt", das heißt, interessierte Freiwillige nehmen teil. Im Rahmen des Projekts finden am Dienstag, 10. Mai, und Mittwoch, 13. Juli, Felduntersuchungen der SRH Hochschule Heidelberg statt. Dabei werden chemische, physikalische und biologische Untersuchungen durchgeführt, außerdem die Hydromorphologie begutachtet, also wie schnell das Wasser fließt, wie viel Platz der Bach hat und wie naturnah oder aber von Menschenhand eingefasst er ist.

Insbesondere nimmt man "Zeigerarten" in den Blick, also Tiere und Pflanzen, die auf diesen Lebensraum angewiesen sind und auf Veränderungen empfindlich reagieren. Die Daten fließen in Studien ein, von denen Maßnahmen zum Gewässerschutz abgeleitet werden.

Begleitet wird die Untersuchung vor Ort mit einem Info-Tag des Naturschutzbunds und des Umweltreferats der Stadt Wiesloch: Am 10. Mai können sich Interessierte von 14 bis 17 Uhr über die Untersuchungsmethoden und die Probleme kleiner Fließgewässer informieren und aktiv beteiligen. Für Kinder gibt es eine eigene Experimentierstation.

Treffpunkt ist das Hochwasserrückhaltebecken an der Ochsenbacher Straße in Schatthausen. Darüber hinaus möchten die Initiatoren freiwillige Helferinnen und Helfer für die Untersuchungen des Ochsenbachs im Mai und Juni 2023 gewinnen. "Flow" ist ein Projekt des Zentrums für Biodiversitätsforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und des Bundes für Umwelt und Naturschutz BUND, gefördert vom Bundesforschungsministerium.