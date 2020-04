Wiesloch. (hds) Die Tiefgarage im Palatin ist seit Jahren ein Sorgenkind, notwendige Sanierungsarbeiten wurden stets verschoben. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt hatte der neue Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein angekündigt, die dafür notwendigen Schritte zu vollziehen. "Wir sind derzeit auf der Suche nach Unternehmen, die für das immerhin 15.000 Quadratmeter große Garagenareal Angebote unterbreiten", kündigte er damals an.

Nicht nur die Sanierung selbst, schon die Vorbereitung gestaltet sich enorm aufwendig, man geht in mehreren Stufen vor. Bereits Anfang April war der gesamte unterirdische Komplex gesperrt worden, um erste Vorbereitungen für die späteren Untersuchungen zu treffen. Ein Novum: Als rund 400 Quadratmeter Asphalt "abgestemmt" werden mussten, legten Palatin-Mitarbeiter selbst Hand an. "Wir haben dies in Eigenarbeit erledigt", so Matthias Eckstein. Insgesamt zehn Personen aus den unterschiedlichen Bereichen – Technik, Küche und Vertrieb – packten dort an. Die Oberaufsicht hatte der technische Leiter im Palatin, der Elektriker-Meister Jean Rossrucker "Wir wollten in diesen schwierigen Zeiten unseren Anteil dafür leisten, Kosten einzusparen", sagte der Geschäftsführer.

"Seit ich im Palatin angefangen habe, wurde mir von vielen Seiten zugetragen, dass die Tiefgarage in keinem guten Zustand sei", erläuterte Eckstein. "Allerdings gab es für diese Aussagen keine fundierten Analysen oder gar Gutachten." Seit der Inbetriebnahme des Parkareals habe es durchaus mehrere Nachbesserungen und Teilsanierungen gegeben – die liegen allerdings bereits mehrere Jahre zurück. "Wir sind jetzt dabei, uns einen fundierten Überblick zu verschaffen, da der Zustand der Tiefgarage in das Aufgabengebiet des Palatins fällt", so Eckstein. Im Oktober des Vorjahres wurden erste Untersuchungen durchgeführt, sogenannte "Beprobungen". Da der Bereich der Ein- und Ausfahrt am stärksten beansprucht ist, werden dort auch die weiteren Untersuchungen beginnen. "Daher war es wichtig, dort den Asphalt zu beseitigen, damit weitere Rückschlüsse gezogen werden können", erklärte Eckstein. Man habe für diese vorbereitenden Arbeiten bewusst die Osterferien ausgewählt, da in dieser Zeit die Garage weniger genutzt wird.

Am morgigen Donnerstag wird die Tiefgarage erneut gesperrt, diesmal für einen Tag. Ein Unternehmen aus Bayern, das sich auf die Sanierung von Tiefgaragen spezialisiert hat, wird zusätzliche Untersuchungen vornehmen, weitere werden überdies folgen.

"Wenn wir ein Gesamtbild haben, werden wir über die nächsten Schritte sprechen können", so Eckstein. Zu allen Aktivitäten stehe man in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen im Wieslocher Rathaus, auch der Palatin-Ausschuss werde über alle anstehenden Maßnahmen stets informiert.

"Wir müssen uns allerdings darüber klar sein, dass eine solch umfassende Sanierung nicht in ein paar Wochen über die Bühne gehen wird", gab Eckstein zu bedenken. Da all dies schrittweise – bei sicherlich laufendem Betrieb – geschehen werde und zudem die finanziellen Möglichkeiten zu beachten seien, könnten sich die Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinziehen.