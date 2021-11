Von Timo Teufert

Wiesloch. "Auf dem Weg zum Frieden" ist das große Thema, dem sich die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser verschrieben hat. Die studierte Biologin setzt sich seit Jahrzehnten für die Verständigung und die Begegnung zwischen Israelis und Palästinensern ein, hält Vorträge und gibt Kurse über gewaltfreie Kommunikation in den Schulen ihrer Heimat. Wie sich die Situation in Palästina gerade darstellt, darüber berichtet sie im RNZ-Interview.

Frau Farhat-Naser, was verbindet Sie mit Wiesloch?

Vor 35 Jahren habe ich Familie Schroth kennengelernt, als sie mit einer Reisegruppe in unser Land kamen. Da begann unsere Freundschaft und seitdem komme ich regelmäßig für Vorträge und Lesungen beim Verein Bildung und Begegnung Palästina hierher.

Gestern Abend haben Sie im Kulturhaus gesprochen. Worum ging es?

Ich habe über die heutige Situation in Palästina und Israel geredet. Das ist ein sehr schweres und komplexes Thema. Ich habe aber auch über meine Arbeit im Bereich gewaltfreie Kommunikation mit Jugendlichen und in Schulen berichtet.

Wie ist denn gerade die Situation in Ihrer Heimat?

Das Schlimmste ist, zu erkennen, dass so viel Furchtbares in unserem Land passiert, aber es niemand wahrnimmt, niemand darüber spricht. Wir fühlen uns total alleine gelassen. Als gäbe es uns nicht. Die neue israelische Regierung, die sich aus Parteien von extrem links bis extrem rechts zusammensetzt, tut nichts, was ihre Stabilität gefährden könnte. Sie erfüllen nur das, was die letzte Regierung Netanjahu geplant hat: Noch mehr Siedlungsbau, noch mehr Landnahme, noch mehr Brutalität gegen Demonstranten.

Was bedeutet das für die Palästinenser?

Es gab Gespräche zwischen der neuen Regierung und der Autonomiebehörde. Bedingung war aber immer, dass nicht über die Zukunft des Landes, nicht über Verhandlungen und nicht über die Siedleraktivitäten und Landnahme gesprochen wird. Nur bei Import- und Exportregelungen gab es Zugeständnisse und dass unser israelisches Geld punktuell in harte Währung umgetauscht wird. Bisher konnte die palästinensische Regierung deshalb kaum etwas investieren und unsere Wirtschaft geht kaputt. Auch Familienzusammenführungen sind jetzt wieder möglich. In der Westbank gibt es 65.000 Menschen, die ohne Papiere sind. Für sie ist es nicht möglich, zum Arbeiten oder Studieren auszureisen oder sich frei zu bewegen, weil sie keinen Pass haben. 4000 Menschen sollen jetzt Dokumente bekommen. Aber das genügt natürlich nicht.

Warum haben die Menschen keinen Pass?

Nach einem israelischen Gesetz haben die Palästinenser kein Recht auf Rückkehr und dürfen keine Familienzusammenführung machen. Wenn in unserem Land ein Mann eine Frau aus dem Ausland heiratet, darf sie offiziell nicht bei ihm wohnen. Kommt sie trotzdem, hat sie keinen Pass und auch die Kinder bekommen keinen. Sie existierten dann einfach nicht. Das ist für die Menschen eine ganz furchtbare Sache.

Gab es denn noch weitere Themen, die besprochen wurden?

Man hat in den Gesprächen bekräftigt, dass die gut ausgebildeten Sicherheitskräfte und Geheimdienste der Palästinenser für die Sicherheit Israels sorgen. Den Sicherheitskräften ist es nicht erlaubt, die Menschen in Palästina vor den Angriffen der Siedler zu schützen, die die Dörfer angreifen, Felder abbrennen, Olivenbäume zersägen und die Menschen verscheuchen. Was ist das für ein Sicherheitssystem, das vor solchen Gräueltaten steht und nicht einschreiten darf? Dadurch entsteht eine Kluft zwischen unseren Behörden und den Menschen, weil sie auch jeden Protest unterdrücken.

Gibt es dagegen denn keinen Widerspruch?

Doch, aber der wird im Auftrag Israels mit Gewalt unterdrückt. Diese Menschen sind da, damit das System in Palästina so bleibt. Aber wir wollen dieses System nicht. Wir wollen Demokratie, Freiheit, Entwicklung, menschliches Leben und Würde für die Menschen. Aber das ist alles kaputt in unserem Land, weil auch niemand interveniert. Die Aufgabe des palästinensischen Sicherheitsapparates ist es, die Sicherheit der israelischen Bürger, Siedler und des israelischen Staates zu sichern. Das ist eine fürchterliche Sache.

Ein weiteres Problem ist die hohe Arbeitslosigkeit...

Genau, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, weil unser Land weggenommen wird, Zäune und Mauern werden um die Orte gebaut und man darf sich nur mit Militärgenehmigung bewegen. Ein Weg von einer halben Stunde dauert zwei bis drei Stunden, weil es so viele Kontrollpunkte gibt. Wir sind unter Militärbesatzung: Wenn eine fremde Macht alles kontrolliert. Jeden Aspekt des täglichen Lebens: Wo man arbeiten kann, wo man sich bewegen kann. Wie nie zuvor fühlen wir uns in unserer Existenz bedroht. Es gibt Militärverordnungen, gegen die wir nichts machen können. Und die USA und Europa schweigen, damit die israelische Regierung nicht zerbricht.

Wie wirkt sich denn die Corona-Pandemie auf Palästina aus?

Es ist sehr schwer für uns. Israel gehörte zu den ersten Ländern, die innerhalb von kurzer Zeit mit Biontech die Menschen zwei Mal geimpft haben. Aber das galt nicht für uns, nur für Menschen mit israelischem Pass. Die Russen, Chinesen und Schweden haben uns schließlich mit Impfstoff geholfen. Ich gehörte dann zu den ersten, die geimpft wurden. Mir wurde das chinesische Vakzin verabreicht, weil ich über 70 bin. Doch ich wollte ja zu meiner Vortragsreise nach Deutschland kommen und hier ist das chinesische Präparat nicht anerkannt. Ich habe dann lange gesucht, um an Biontech-Impfstoff aus Israel zu kommen, obwohl ich nur 20 Kilometer von der Grenze entfernt wohne. Aber wie Sie sehen: Ich habe es geschafft.

Hat sich die Lage denn mittlerweile entspannt?

Israel hat immer noch ausreichend Impfstoff. Doch statt ihn den Palästinensern zu geben, haben sie erst die Golfstaaten bedient, mit denen sie diplomatische und strategische Abkommen haben. Mittlerweile verkaufen sie ihn auch an uns, weil sie erkannt haben, dass es ihnen nichts bringt, wenn nur die Israelis geimpft sind. Denn es gibt allein 160.000 Pendler, die jeden Tag von Palästina nach Israel fahren und so immer wieder die Krankheit mit dorthin bringen.

Wie sieht denn Ihre Arbeit in Palästina aus?

Meine Kurse im Bereich Gewaltfreiheit und Friedenserziehung mache ich vor allem an christlichen Schulen in Palästina. An Regierungsschulen bin ich auch aktiv, aber da braucht es Kraft und Zeit, um die Genehmigung zu bekommen. Aber sonst ist es schwierig, auch in Israel. Wenn ein Palästinenser dort über Politik, die Situation spricht, oder darüber zwei Staaten für zwei Völker bedeuten, ist das eine Gefahr für Israel. Die wollen nicht, dass die Israelis hören, woran wir leiden. Früher haben palästinensische und israelische Frauen zusammengearbeitet und Dialogübungen gemacht. Seit 15 Jahren ist das alles nicht mehr möglich, seit 15 Jahren dürfen die Israelis nicht mehr zu uns kommen. Deshalb finden keine Begegnungen mehr statt, dabei kann man sich nur durch Begegnungen kennenlernen. Die Palästinenser kennen die Israelis nur als Soldaten und die Israelis die Palästinenser nur als Terroristen. Aber man kennt sich nicht mehr als Mensch. Die wollen nicht, dass wir uns begegnen, sondern uns als Feinde sehen.