Wiesloch. (RNZ) Am 1. Juli findet der nächste Stichtag für die Aufnahme der Kinder in die Wieslocher Kindertagesstätten statt, so informierte die Stadt. Er gilt für alle Kinder, die vom 1. Januar bis 30. April 2021 in die Wieslocher Kindertagesstätten – Krippe oder Kindergarten – aufgenommen werden möchten.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Eltern ihr Kind zuvor im Zentralen Onlineportal der Stadt Wiesloch vorgemerkt haben. Zu finden ist es hier. Wer sein Kind noch nicht vorgemerkt hat und eine Aufnahme im genannten Zeitraum wünscht, sollte es noch spätestens bis zum 1. Juli in das Zentrale Onlineportal eintragen. Eine Übersicht über alle Angebote der Kindertageseinrichtungen findet man ebenfalls auf der Homepage der Stadt Wiesloch. Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind bei bis zu drei Einrichtungen vormerken zu lassen.

Eltern, deren Kind bereits in einer Krippe ist, sollten beachten, dass auch beim Übergang von einem Krippenplatz auf einen Ü3-Platz im Kindergarten eine weitere Vormerkung im Onlineportal eingetragen werden muss. Wer bereits zu einem früheren Aufnahmetermin für sein Kind einen Platz gewünscht hat und bereits im Onlinesystem vorgemerkt ist, muss sich nicht noch einmal eintragen.

Wurde eine Absage erteilt, können die Eltern ihr Kind durch das Generationenbüro der Stadt Wiesloch – erreichbar unter Telefon 06 22 2/84 28 0 – auf die Warteliste setzen lassen; das Kind wird dann ebenfalls bei der Platzvergabe berücksichtigt. Auch hier kann man sich bei bis zu drei Einrichtungen auf die Warteliste setzen lassen. Frühestens ab dem 3. Juli bis spätestens sechs Wochen nach dem Stichtag erhalten die Eltern eine Nachricht von den ausgewählten Kindertagesstätten, ob und ab wann ihr Kind einen Platz erhalten wird.

Für Kinder, die erst ab dem 1. Mai 2021 einen Platz in einer Kindertagesstätte benötigen, ist der nächste Stichtag der 1. November diesen Jahres. Eltern können ihre Kinder für diesen Zeitraum bereits vormerken, eine Zusage von Seiten der Kindertagesstätten kann für diesen Aufnahmezeitraum aber frühestens ab dem 2. November erfolgen.

Info: Eltern, die keinen Internetzugang haben, können sich unter Telefon 06 22 2/84 28 0 oder per E-Mail kita@wiesloch.de an das Generationenbüro der Stadt Wiesloch wenden. Öffnungszeiten sind montags und freitags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 8 bis 12 und 14 bis 18.