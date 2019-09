Wiesloch. (hds) Das Wetter spielte mit, das Ambiente im Gerbersruhpark erwies sich mal wieder als ideal und deutlich mehr als 200 Oldtimer und 40 Motorräder hatten den Weg zu "Oldies im Park" gefunden. Und so gab es am Ende nur zufriedene Gesichter bei den Freunden historischer Fahrzeuge Wiesloch, war doch der Andrang der Autofans über den Tag verteilt sehr groß. Vom Trabi bis hin zum Aston Martin gab es die gesamte Bandbreite von Oldtimern zu bestaunen, aber auch moderne Fahrzeuge mit Elektroantrieb hatten zwischen den betagten Autos ihren Platz gefunden.

Foto: Pfeifer

"Der Zeitrahmen hat sich als ideal erwiesen", so der Pressesprecher des Vereins, Jürgen Halm. Er selbst war auf der Suche nach Personen, die in der Lage sind, den abgebrochenen Auspuff seines Oldtimers wieder anzuschweißen, ein paar Meter weiter wurde über die eine oder andere Vergaser-Einstellung fachmännisch philosophiert und auch hin und wieder unverhohlen über die "Sturheit beim TÜV" geschimpft. Angereist waren in erster Linie Oldtimer-Fans aus der näheren Umgebung, aber auch so manches Fahrzeug beispielsweise aus Pforzheim oder Bad Kreuznach hatte den Weg in die Weinstadt gefunden.

Wie auch bei den früheren "Oldies im Park"-Treffen hatten die Gastgeber wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um das "Alte Blech" zusammengestellt. Ein Fachbetrieb aus dem Bereich Oldtimerrestaurierung zeigte beeindruckende Ergebnisse, einige Clubmitglieder konnten ihre "alten Schätzchen" bei einem Rundgang durch den Park vorstellen und interessante Hintergrundinformationen dazu liefern.

Foto: Pfeifer

"Hier ist noch Handarbeit gefragt", war zu erfahren. Mit kleinen, handwerklichen Kniffen können die betagten Autos oft wieder flott gemacht werden. "Kein digitaler Aufwand nötig", so die einhellige Meinung im Gerbersruhpark.

Jedoch ist es hin und wieder schwierig, geeignete Ersatzteile zu finden. So wurden die entsprechenden Adressen ausgetauscht, aber auch Tipps gegeben, wer vielleicht die dringend benötigten Utensilien für die Weiterfahrt anfertigen könnte. Da gab es beispielsweise an einer Stelle den unüberhörbaren Hilferuf nach einem geeigneten Fachmann für Faltdächer und vieles mehr. Es waren halt die klassischen "Benzingespräche", die solche Veranstaltungen prägen.

Foto: Pfeifer

Weitere spannende Aktivitäten bereicherten den Tag. Ein Nachbau des historischen Benz-Dreirads - im Besitz der Freunde historischer Fahrzeuge - zeigte, wie die Anfänge der Automobilentwicklung im Jahr 1888 aussahen. Und für das Auge gab es nicht nur Chrom und Messing zu bewundern, sondern auch die eine oder andere Vorstellung auf der Bühne des Pavillons im Park. Die "Video Clip Dancers" des Cha-Cha-Clubs begeisterten die Zuschauer mit ihrer Performance, ebenso die Kampfsportgruppe der Viet-Vo-Dao-Schule. Hip-Hop-Fans fanden Gefallen am Auftritt von "No Gravity" vom Tanzprofil Bruchsal und "Midnight Run" präsentierte zwischendurch Livemusik.

"Oldies im Park" hat sich längst zu einer Art Familientreffen für die Fans historischer Autos entwickelt. Aber auch der interessierte Laie hatte es sich nicht nehmen lassen, vorbei zu schauen und einen BMW Dixi aus dem Jahre 1928 mit stolzen 15 Pferdestärken zu bewundern, einen Jaguar E-Type in Augenschein zu nehmen oder sich über die historische Entwicklung von Motor- und Fahrrädern zu informieren. Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt. Steaks, Würstchen, Kaffee und Kuchen und später auch Eis fanden reißenden Absatz.