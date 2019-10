Wiesloch. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird eine Regiobuslinie Wiesloch/Walldorf - Sinsheim eingeführt. Dies teilte der Verkehrsklub Deutschland (VCD), Regionalverband Rhein-Neckar, jetzt mit. Der Bus (Linie 799) verkehrt täglich im Stundentakt zwischen 5 Uhr (samstags 6 Uhr, sonntags 7 Uhr) und Mitternacht. Der Bus hält am Bahnhof Wiesloch-Walldorf, in Wiesloch an der Haltestelle Neues Sträßel, in Walldorf am HDM-Haupteingang, am SAP-Campus und an der Drehscheibe. Die Fahrtzeit zwischen Bahnhof Wiesloch-Walldorf und Bahnhof Sinsheim beträgt 30 Minuten. Unterwegshalte sind in Dühren, Eschelbach und Eichtersheim.

Damit entsteht dem VCD zufolge eine attraktive Alternative zur bestehenden Bahnverbindung mit Umstieg in Heidelberg und mindestens einer Stunde Fahrtzeit.

Die Buslinie war dem VCD zufolge ursprünglich erst für 2022/23 avisiert – bleibe zu hoffen, dass der Bus nicht regelmäßig im Stau stecken bleibe, so der VCD in seiner Mitteilung weiter. Die Einrichtung weiterer Regiobuslinien von Wiesloch-Walldorf nach Speyer und nach Schwetzingen sei für 2022 geplant.