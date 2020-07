Wiesloch. (GW) Großes steht bei den "Winzern von Baden" im Moment an: Der Neubau der neuen Abfüllanlage ist in vollem Gange. Die Baugrube ist schon zu sehen und derzeit erfolgt die Gründung des Bauwerks.

Nach Angaben von Geschäftsführer Wolfgang Riesterer werden südlich der vorhandenen Gebäude rund sieben Millionen Euro "verbaut". Die Errichtung der neuen Abfüllanlage bezeichnete Riesterer als alternativlos. Als die Würfel für die Errichtung der Anlage gefallen waren, gab es noch keine Corona-Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise. Um so mutiger die Entscheidung der Verantwortlichen des größten unterbadischen Weinbaubetriebes, an der Maßnahme festzuhalten.

Damit ist die Baustelle am südlichen Ortsausgang von Wiesloch eine der größten Investitionen im Bereich des Gewerbes in den letzten Jahren der Weinstadt. Wie Riesterer weiter betonte, trägt die neue Abfüllanlage dazu bei, den Winzern von Baden die Zukunft zu sichern. Dabei wird das neue Bauwerk eine Ergänzung zu den bestehenden Gebäuden darstellen und in die vorhandene Infrastruktur des Betriebs eingepasst.

Kleines Plus in schwieriger Zeit

Daher legt Wolfgang Riesterer auch Wert darauf, dass nicht nur von einem Neubau gesprochen wird, sondern auch von einer Erweiterung des Betriebs. "Der Untergrund war dort, wo das neue Gebäude hinkommt, derart schlecht, dass wir uns dazu entschlossen haben, es zu unterkellern. Damit entsteht nicht nur das neue Betriebsgebäude mit einer Fläche von gut 500 Quadratmetern, sondern auch gleich noch ein Keller mit der gleichen Größe. Den können wir in Zukunft noch als Fasslager verwenden. Damit vermeiden wir bei großen Herbsten, dass wir Most auslagern müssen, wie das in den letzten Jahren schon der Fall war", erklärt Riesterer hierzu.

Dass die 30 Jahre alte Abfüllanlage erneuert werden muss, stand bei den Winzern von Baden schon lange auf der Agenda. In die Jahre gekommen war die Anlage, Reparaturen und Ausfälle häuften sich immer mehr und die Flexibilität gegenüber den Kunden beim Füllen ging verloren. Beim Vollbetrieb konnten zuletzt nur noch rund 5000 Flaschen in der Stunde beim optimalen Verlauf und wenig Umrüstzeit abgefüllt werden. Außerdem können mit der vorhandenen Anlage nur zwei Flaschentypen befüllt werden.

Mit der neuen Anlage werde vieles besser, so Riesterer: "Wir können hier viele verschiedene Flaschentypen ohne lange Umrüstzeiten bedienen und kommen bei großen Füllmengen auf eine Kapazität von neun- bis zehntausend Flaschen in der Stunde. Damit sind wir flexibel am Markt und können Aufträge von Großkunden auch umgehend umsetzen. Und das wird in den nächsten Jahren immer mehr gefordert sein, kommen doch Order von Kunden heute schnell in den Betrieb und müssen auch zeitnah umgesetzt werden", so Riesterer. Dass die neue Anlage der alten in puncto Abfüllqualität überlegen ist, versteht sich von selbst. Da ein Teil der vorhandenen Gebäude in die neue Abfüllanlage integriert wird, beträgt die Gesamtfläche des Erweiterungsbaus rund 1000 Quadratmeter.

Nicht zu übersehen ist der Erdaushub vor den Gebäuden der Winzer von Baden: Man geht mehr als einen Neubau an, es wird eine nachhaltige Erweiterung des Betriebs. Foto: Pfeifer

Letztendlich, das wurde deutlich, nehmen die unterbadischen Genossenschaftswinzer hier in einer schwierigen Zeit so viel Geld in die Hand, um den Weinbau in der Region zu stärken und sicher in die Zukunft zu führen. Bei einem normalen Herbst liefern die Genossen zwischen Hemsbach an der Landesgrenze zu Hessen, über Wiesloch und Rauenberg bis hin nach Kürnbach im Zabergäu, rund fünf bis sechs Millionen Liter Wein an die Winzer von Baden.

Da wird die Investition von rund sieben Millionen Euro die Traubengeldauszahlung in den nächsten Jahren belasten, diese wird auf rund 500 Euro pro Hektar geschätzt. Im Vergleich zu anderen badischen Winzergenossenschaften sieht Riesterer die Winzer von Baden gut aufgestellt. "Wir werden das aktuelle Geschäftsjahr, das traditionell unterjährig ist, mit einem kleinen Plus abschließen – und das in einer schwierigen Zeit", wie Riesterer betont.

Mit Beginn der Coronakrise ging das Geschäft mit Privatkunden, Gastronomen und dem Fachhandel fast gänzlich zurück. Doch zum Glück ist man im Lebensmitteleinzelhandel und bei den Discountern seit Jahren schon gut vertreten. Das zahlt sich jetzt aus, konnte man doch in diesem Bereich den Absatz stabil halten beziehungsweise sogar leicht steigern.

Für Riesterer ist der schwierige Weinmarkt auch Ansporn: "Wir versuchen, uns mit neuen Produktlinien und dem schnellen Reagieren auf Verbraucherwünsche am Markt zu festigen. Und mit der neuen Abfüllanlage sind die Winzer von Baden in Zukunft noch besser aufgestellt. Außerdem wollen wir versuchen, bereits im Juli die beliebte ,Winzerrast’ an der Kelterhalle zu öffnen", so Riesterer zu den Zukunftsaussichten. Da es in den Weinbergen im Moment sehr gut aussieht, kann bei optimalen Verlauf ein guter Jahrgang 2020 schon im nächsten Jahr in der neuen Abfüllanlage auf die Flaschen gezogen werden.