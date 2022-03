Die zentrale Bus-Umsteigestelle ist wegen der Bauarbeiten in der Hauptstraße nun bei der Stadt-Galerie in der Güterstraße. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) Das rund dreijährige Großprojekt soll nächste Woche starten: Wiesloch packt die Sanierung der Unteren Hauptstraße mit weitreichender Umgestaltung des Straßenraums an, beginnend mit dringend notwendigen Arbeiten im Untergrund.

Die aktuelle Sperrung in der Ringstraße gehört allerdings nicht dazu: Ein Stück der Spur von der Kreuzung mit Schwetzinger und Hauptstraße Richtung Palatin ist dicht wegen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses sowie von Räumlichkeiten für Büros und Arztpraxen.

Eigentlich sollte es in der Unteren Hauptstraße schon am 14. März losgehen, Buslinien wurden bereits umgeleitet. Doch wegen coronabedingter Personalknappheit kann die zuständige Baufirma wohl erst am kommenden Montag, 21. März, beginnen.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt wurden diese Arbeiten mehrfach angesprochen. Zum einen, weil die Umgestaltung des Fontenay-aux-Roses-Platzes an der Kreuzung von Haupt-, Schwetzinger und Ringstraße mit Elementen wie "Stehkragen"-Skulptur, Alter Kelter oder Bushaltestelle noch genau ausgearbeitet werden muss – der Gemeinderat befasst sich damit am 30. März, die RNZ berichtet gesondert. Zum andern, als Petra Hoß, neue Chefin von Bauhof, städtischer Gärtnerei und Stadtwerken, darlegte, wie die Hauptstraßen-Umgestaltung nächste Woche startet.

Ehe die Straßensanierung möglich ist, sind nämlich im Untergrund neben wichtiger Kanalreparaturen auch die Erneuerung der Trinkwasser-, Gas- und Fernwärmeleitungen erforderlich. In diesem ersten Bauabschnitt wird die Hauptstraße zwischen Ringstraße und Gerbereistraße voll gesperrt.

Der zweite Bauabschnitt liegt zwischen Gerbereistraße und dem Kreisel "Zur Tuchbleiche". Für Fußgänger ist der Durchgang während der beiden Bauphasen jederzeit uneingeschränkt möglich.

Eine der notwendig gewordenen Ersatzhaltestellen befindet sich in der Straße „Zur Tuchbleiche“. Foto: Pfeifer

Die Ringstraße wird zur Einbahnstraße vom Röhrbuckel – gegenüber der Palatingarage – stadtauswärts Richtung Walldorf, insofern gibt es keinen Konflikt mit der erwähnten Mehrfamilienhaus-Baustelle. Der motorisierte Verkehr wird über die Tuchbleiche sowohl von Osten – über die Messplatzstraße – als auch von Westen – Hoschket-Kreisverkehr am Stadteingang – umgeleitet. Der Radverkehr wird über die Gerbereistraße und über die Straße Zur Tuchbleiche sowie den Platz am Alten Stadtbahnhof geführt.

Wie Stadt und Busgesellschaft SWEG mitteilen, fahren die Busse nun anders. Alle Haltstellen in der Ringstraße sind weggefallen. Die Haltestelle "Güterstraße" ist jetzt die zentrale Umsteigestelle für acht Linien, über den Kreisverkehr an der Stadt-Galerie laufen die Bus-Umleitungsstrecken. Für die Linie 709 wird eine Ersatzhaltestelle in der "Tuchbleiche" eingerichtet. Die Buslinie 703 fährt die Haltestelle "Messplatzstraße" nicht an, die Busse verkehren in beiden Richtungen über Friedhof und Blumen Wagner, direkt ohne Halt zwischen der Haltestelle "Güterstraße" und Rauenberg. Die Haltestelle "Schwetzinger Straße" wird um rund 100 Meter in Fahrtrichtung Bahnhof Wiesloch-Walldorf verlegt. Die Linie 723 fährt in beide Richtungen auch über die "Güterstraße".

Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Parkplätze wegen der Bauarbeiten nicht mehr erreichen, können sich an die Stadt wenden: per E-Mail antiefbau@wiesloch.de. Nähere Informationen und Grafiken gibt es auf der Homepage www.wiesloch.de.