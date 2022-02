Die Parksituation für Menschen mit Behinderung in der Adenauer-Tiefgarage in Wiesloch hat für Kritik gesorgt. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Wieso dürfen im ersten Untergeschoss der Adenauer-Tiefgarage Fahrzeuge des Energieversorgers EnBW stehen, die Plätze für Menschen mit Behinderungen liegen aber noch ein Stockwerk darunter? Und wieso ist der Verbindungsgang zum "Kubus", wo sich ein Fahrstuhl für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer befindet, gesperrt? Der Ärger in den Sozialen Medien über die Situation in der sanierten Wieslocher Adenauer-Tiefgarage ist groß. Die RNZ hat beim Hochbauamt nachgefragt.

Vor mehreren Wochen wurde die Tiefgarage nach Umbaumaßnahmen wieder eröffnet. Die Parksituation für Menschen mit Behinderung ist dabei in den Blickpunkt vieler Menschen geraten. Denn im oberen Stockwerk der Parkgarage hat der Energieversorger EnBW 15 Plätze für Mitarbeiter und deren Fahrzeuge angemietet. Die EnBW hat eine Abteilung im "Kubus" gegenüber untergebracht. Ein Stockwerk darunter stehen für Menschen mit Behinderung zwei Plätze zur Verfügung. Dort dürfen nur Menschen parken, die in ihrem Schwerbehinderten-Ausweis die Kennung "aG" haben, wie Nicola Bajohr vom Hochbauamt der Stadt erklärt. Die Kennzeichnung steht für Menschen mit "außergewöhnlicher Behinderung", die erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. So steht es im Paragraf 229 des Neunten Sozialgesetzbuchs. Die Kritik an der Parksituation und dem versperrten Durchgang ist für Bajohr nichts Neues. "Viele Leute haben deshalb schon nachgefragt", erklärt sie. Ältere Personen, die dort parken wollten, hätten dies aufgrund der fehlenden Berechtigung im Übrigen meist nicht gedurft.

Auch die Situation generell kann Bajohr aufklären: Noch ist die Stadt selbst Betreiberin des Parkhauses, die Übernahme durch den Kubus-Betreiber steht aus. Dann soll der unterirdische Durchgang zwischen der unteren Ebene der Tiefgarage, wo sich die Behinderten-Parkplätze befinden, und dem Kubus geöffnet werden. "Dann kann der Fahrstuhl im Kubus genutzt werden", erklärt Bajohr. Dort gebe es einen barrierefreien Durchgang zur Fußgängerzone.

Bleibt noch die Frage, wieso die Parkplätze für Menschen mit Behinderung im zweiten Untergeschoss liegen. Die Tiefgarage selbst stammt aus den 1980er-Jahren. Barrierefreiheit habe damals – wie in vielen älteren Gebäuden spürbar wird – noch nicht die selbe Priorität genossen wie heute, heißt es von Seiten der Stadt. Im Hochbauamt hatte man den Kontakt zu Menschen mit Behinderung gesucht. Mit dem Ergebnis, dass die Rampe vom ersten Untergeschoss nach oben für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer schwer zu bewältigen sei. Mehr Behindertenparkplätze im ersten Untergeschoss würden nichts an der Situation ändern, so Bajohr. Mit Verweis auf die Passage im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage zwischen Kubus und dem dortigen Fahrstuhl wurden dort die Behinderten-Parkplätze eingerichtet.

Wann die Tiefgarage an den Kubus-Betreiber übergeben wird, steht noch nicht fest. Letzte Arbeiten müssten laut Bajohr noch erfolgen.