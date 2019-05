Wiesloch. (pol/van) Rund einen Monat nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Wieslocher Innenstadt ist der dabei schwer verletzte, 75-jährige Bewohner in einer Ludwigshafener Spezialklinik verstorben. Das teilt die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Obwohl sich der Gesundheitszustand gebessert hatte, erlag der Mann seinen Verletzungen. Wie die Beamten mitteilen, hatte sich der Zustand in den vergangenen Tagen verschlechtert.

Wie es zur Explosion gekommen war, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg dauern nach wie vor an.