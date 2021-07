Wiesloch. Am Wochenende wurde der provisorische Kreisel an der Kreuzung Meßplaztstraße/Tuchbleiche eingerichtet. Am Montag folgten die Fahrbahnbegrenzungen. Dies teilte die Wieslocher Stadtverwaltung nun mit. Die Fahrbahnbegrenzungen sollen aus recycelten Kunststoff-Elementen sein.

Der Kreisel entsteht laut Mitteilung der Stadt Wiesloch, "um die später notwendigen größeren Verkehrsumleitungen für die geplanten Baumaßnahmen in der Unteren Hauptstraße/Ringstraße zu kanalisieren." Die Baumaßnahmen, die wohl Jahre dauern werden, können unterdessen noch nicht starten, da kein Unternehmen nach der Ausschreibung ein Angebot abgegeben hatte. Im Herbst 2021 soll es eine neue Ausschreibung geben. Die Arbeiten in der Tuchbleiche und die Erstellung des Kreisverkehres waren aber bereits vergeben.