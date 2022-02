Von Timo Teufert

Wiesloch. Viele Böden in Wiesloch sind mit Schwermetallen belastet. Grund dafür ist der historische Bergbau, durch den sich zum Beispiel entlang des Leimbachs im Zentrum von Wiesloch eine Schlackenhalde befindet. Diese 90.000 Quadratmeter große Fläche (rot umrandet in der Grafik) mit bis zu sechs Meter mächtigen Ablagerungen von Erzschlacken reicht von der Märzgasse im Westen bis zur Südlichen Zufahrtsstraße im Osten. Die Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hat im vergangenen Jahr in diesem Bereich auf 13 Grundstücken nicht nur die obersten Bodenschichten, sondern soweit vorhanden auch Wasser aus Gartenbrunnen untersuchen lassen. Dabei wurden hohe Belastungen mit Arsen und Schwermetallen gefunden, die über den Prüfwerten der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung liegen.

Deshalb warnt die Behörde jetzt: Ein Kontakt mit den Schadstoffen, hauptsächlich über eine Aufnahme durch die Nahrung oder im Fall von Kindern durch Bodenmaterial, könne zu diversen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. "Bei Aufenthalt auf der Fläche wird vom Gesundheitsamt und der Bodenschutzbehörde dringend empfohlen, direkten Kontakt mit dem Boden, die Aufnahme von Staub oder gar Bodenpartikeln zu vermeiden", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Ein dichter Grasbewuchs mindere den Transfer zwischen dem Boden und dem menschlichen Organismus und sei somit besser als eine lückige Grasnarbe oder gar kein Bewuchs, erklärte das Landratsamt auf Nachfrage.

Insbesondere Kinder seien stärker gefährdet als erwachsene Personen, da ein starker Kontakt mit den betreffenden Schadstoffen die kindliche Entwicklung stören könne. "Falls sich Kleinkinder in betroffenen Garten- und Grünflächen aufhalten, sollte vorsorglich für Spielbereiche zum Sandeln und Buddeln ausschließlich ein eingefasster Sandspielkasten angeboten werden", heißt es weiter. Im Bereich der Schlackenhalde sollte der Sandkasten mit Spielsand, Grabesperre und Drainage zur Ableitung des Niederschlagswassers ausgestattet werden, damit ein direkter Kontakt mit dem belasteten Boden vermieden wird. Mit dieser Empfehlung bekräftigen die Experten noch einmal für den Bereich der Schlackenhalde ihre Hinweise, die 2017 in dem Leitfaden zum Anbau von Nahrungs- und Futterpflanzen veröffentlicht wurden.

Für den Wirkungspfad – also den Weg eines Schadstoffes von der Quelle bis zu dem Ort einer möglichen Wirkung – Boden-Mensch wurden die Bodenschichten null bis zehn Zentimeter und zehn bis 35 Zentimeter untersucht. Der Prüfwert nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung für Cadmium – ein unvermeidbares Nebenprodukt der Zink-, Blei- und Kupfergewinnung – liegt in Wohngebieten bei 20 Milligramm pro Kilogramm Boden. Falls sich dort Kinder aufhalten und Nahrungspflanzen angebaut werden, bei zwei Milligramm pro Kilogramm Boden. "In der obersten Bodenschicht wurden Cadmium-Werte bis 36,8 Milligramm pro Kilogramm Boden und in der darunter liegenden Bodenschicht sogar bis 49,3 Milligramm pro Kilogramm Boden festgestellt. "In der obersten Bodenschicht lagen bei zehn von elf untersuchten Grundstücken Prüfwertüberschreitungen vor", so das Landratsamt.

Beim Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ist der Übergang vom Boden in die Pflanzen, speziell in verzehrbare Pflanzenteile, entscheidend. Die EU-Kontaminantenverordnung enthält eine Auflistung von Erzeugnissen und den zugehörigen Höchstgehalten beispielsweise für Blei und Cadmium. Werden diese Gehalte überschritten, dürfen die so belasteten Lebensmittel weder in den Verkehr gebracht noch mit anderen Produkten vermischt werden.

"Weil bei der Untersuchung der Grundstücke auf der Schlackenhalde keine Pflanzenproben untersucht wurden, können keine konkreten Angaben zu Überschreitungen der Höchstgehalte auf der Schlackenhalde gemacht werden", teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit. Aufgrund der festgestellten Cadmium-Gehalte im Boden und vergleichbarer Untersuchungen geht die Bodenschutzbehörde jedoch davon aus, dass beim Anbau von Nutzpflanzen die zulässigen Höchstgehalte mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Darum wird vom Nutzpflanzenanbau dringend abgeraten.

Bei dem überwiegenden Teil der 13 Grundstücke habe sich bei der Probenahme gezeigt, dass der Boden aus aufgefülltem Material bestehe und Schlackenbruch enthalte. Die Ablagerungen seien seit vielen Jahren bekannt und stellen zum Beispiel Bauherren immer wieder vor Herausforderungen: So weist die Stadtverwaltung Wiesloch auf ihrer Homepage darauf hin, dass die Schwermetallbelastung hier besonders hoch ist und Aushub als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft wird. Denn im Boden finden sich meist Arsen, Blei, Cadmium und Thallium.

Weitere Untersuchungen müssen noch im Grubenbezirk Hessel zwischen Wiesloch und Nussloch vorgenommen werden. Wie bei der Schlackenhalde müssen dort mögliche Auswirkungen auf die Menschen bei Aufenthalt auf dem Boden geprüft werden.