Sicherer und entspannter auf dem Elektro-Rad: Darum geht es bei den Sicherheitskursen des Rhein-Neckar-Kreises. So konnten in Wiesloch auf dem Festplatz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer souveräner im Umgang mit der Technik werden. Foto: Pfeifer

Von Maria Stumpf

Wiesloch. Mit einem überschaubaren Zeitaufwand eine bessere Fahrtechnik lernen und entspannter auf dem E-Bike sitzen, weil man geschult ist, in bestimmten Situationen optimal zu reagieren: Das ist das Ziel. Der Trend zum elektrischen Zweirad wächst, die Unfallzahlen auch. Sicheres Fahren braucht aber Übung. Seit August bieten der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Württembergische Radsportverband (WRSV) und der Rhein-Neckar-Kreis das Gemeinschaftsprojekt "Radspaß – sicher e-biken" in Kommunen der Region an. Vergangenen Samstag war der Festplatz in Wiesloch Treffpunkt.

"Ich will sicher unterwegs sein", erklärt der 82-jährige Erich seine Teilnahme. Anni und Hiltrud, beide 65 Jahre alt, sind schon einige Male mit ihrem Pedelec gestürzt und fühlen sich seitdem ängstlich, fast "panisch" in manchen Situationen. "Wenn mir einer auf engen Strecken entgegenkommt oder es bergab geht, steige ich ab. Das ist doch irgendwie blöd", sagt Anni. Die Frauen wollen ihre Angst überwinden – der Übungskurs soll wieder Selbstvertrauen geben. "Das wird klappen", versichert Kursleiterin Nadine Graupeter.

Die Stimmung ist gut. Auf dem Festplatz hat Graupeter einen Parcours aufgebaut mit kleinen blauen Hütchen und weißen Streifen. Doch zunächst zeigt die Kursleiterin in einem kurzen Check, was zur Unfallprävention gehört: die Sicherheit des eigenen Rads. Sind zum Beispiel Bremsscheiben und -beläge okay? Stimmt der Luftdruck? "Zu viel Rollwiderstand kostet Akku und Kraft." Nadine erklärt die richtige Satteleinstellung und Sitzposition, wie der "Eco-Modus" beim Radeln unterstützt und wann man in welchen Gang schalten sollte. Erich staunt. "Ich schau eigentlich immer nur nach der Geschwindigkeit und auf den Akku", sagt er. Er lernt, dass man immer erst den passenden Gang wählen sollte – und den dann elektrisch unterstützt.

Und los geht’s: Erich schnappt mutig sein Rad, Hiltrud schaut erst mal nur neugierig, Anni scheint etwas skeptisch. Die Aufgaben der nächsten zwei Stunden für die drei Teilnehmer: Achterschleifen und Kreise fahren, beim Slalom die Hütchen zwischen die Räder nehmen, links und rechts abbiegen mit Handzeichen, steuern und lenken. Heißt: Sie üben, ihre Fahrtrichtung zu kontrollieren und zu ändern und die Kurvenradien so zu gestalten, wie es sein muss. Ganz wichtig – wie beim Auto-Führerschein – die Gefahrenbremsung auf Zuruf, also die Bremse effektiv nutzen. Es wird sofort klar: Das Gleichgewicht spielt eine ganz große Rolle.

"Erich, gleich noch mal!", ruft Kursleiterin Nadine unerbittlich. Der 82-Jährige hat beim Losfahren nicht nach hinten geguckt und muss zurück an den Start. Anni fährt zwar wunderbar schnurgerade, die Kurven aber zunächst doch recht großräumig und bei Hiltrud zahlt es sich aus, dass sie eine geübte Rollerfahrerin ist. "Das merkt man schon bei den ersten Gleichgewichtsübungen", erklärt Nadine.

"Wir wollen die Fahrtechnik verbessern und damit die eigene Verkehrssicherheit erhöhen", wirbt sie für die Teilnahme am Kurs-Projekt. Das gebe insgesamt ein gutes Gefühl und erhöhe somit auch den Spaßfaktor am Radeln. Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, haben bislang rund 70 Personen an dem Training teilgenommen und auch die weiteren Kurse im September und Oktober sind bereits sehr gut gebucht.

Info: Wer sich für die Kurse in der Region interessiert, kann sie unter www.radspass.org buchen.