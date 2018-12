Wiesloch. (hds) Der Kindergarten in der Schlossstraße wird saniert und erweitert, sodass in der Einrichtung künftig 100 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Das hat der Wieslocher Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Die Gesamtkosten werden sich auf etwa 1,3 Millionen Euro belaufen.

Die Finanzierung der Aufstockung der bestehenden Gruppen und die dafür notwendige bauliche Erweiterung wird komplett bei der Stadt liegen, da die Evangelische Kirche nach eigenen Aussagen dafür keine Mittel zur Verfügung stellen kann. Allerdings werde über diesen Punkt noch weiterverhandelt. Bei der im Rahmen des Umbaus notwendigen Sanierung im energetischen Bereich liegen die Investitionen zu 70 Prozent bei der Stadt, 30 Prozent werden von der Kirche übernommen.

Bereits vor mehr als einem Jahr war bei einer Begehung festgestellt worden, dass man die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 68 Plätze (drei Gruppen) weiter, und zwar um vier Plätze, reduzieren musste. Eine Vollbelegung, 25 Kinder pro Gruppe, konnte aufgrund der nicht ausreichenden Raumquadratmeterzahl nicht realisiert werden. Wie Sandra Markmann vom Generationenbüro der Stadt dazu bereits in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales ausführte, sei von der Kirche Interesse signalisiert worden, durch einen Anbau eine Vollbelegung der Gruppen (dann 75 Plätze) zu erreichen.

Inzwischen wurden vom Architektenbüro Vögele (Reilingen) eine Planung und ein Kostenvoranschlag präsentiert. Das Konzept sieht einen zweiteiligen Anbau vor, und zwar mit dem Ziel, Platz für eine weitere Gruppe zu schaffen. "Denn trotz der Reduzierung sind die Räumlichkeiten in der Schlossstraße derzeit sehr beengt", berichtete Sandra Markmann.

Derzeit müssten die 30 Kinder, die in der Einrichtung zu Mittag essen, dies unter erschwerten Bedingungen tun. Auch habe die räumliche Enge zu Problemen beim Brandschutz, der Hygiene und der pädagogischen Ausrichtung geführt.

Mit dem Anbau werde, so Sandra Markmann, der Kindergarten aus Sicht der Stadt zukunftsfähig. Alle dann vier Gruppen könnten im Ganztagesbetrieb laufen und zudem stünden genügend Räume beispielsweise zum Schlafen zur Verfügung. Ein weiteres, wichtiges Argument für den Ausbau sei die Tatsache, dass es sich bei der Einrichtung in der Schlossstraße um den letzten innerstädtischen Kindergarten handle.

"Für Familien, die sehr zentral wohnen und häufig auch nicht über ein Auto verfügen, sind die Kindergärten in der Peripherie kaum noch fußläufig zu erreichen oder es kommt dann zu einer weiteren Erhöhung des Verkehrs", führte Sandra Markmann aus. Der jetzt beschlossene Ausbau wird in zwei Schritten erfolgen, sodass der Betrieb des Kindergartens aufrecht erhalten werden kann.

Beim Blick auf die Planungen wird deutlich: Im Erdgeschoss entsteht ein zusätzlicher Gruppenraum, hinzu kommen sogenannte Intensivräume. Weiterhin sind zwei Schlafräume geplant sowie ein Raum für das Personal. Im Obergeschoss wird es einen mehrfach nutzbaren Multifunktionsraum geben, der auch mit dem Speiseraum verbunden werden kann.

Bedenken seitens der SPD, im Außenbereich würde dringend benötige Fläche durch den Anbau wegfallen, konnten im Gemeinderat ausgeräumt werden. Die Grünen schlugen vor, den bald frei werdenden Komplex der Gerbersruhschule mit in die Überlegungen einzubeziehen. Dies würde allerdings, so wurde seitens der Verwaltung argumentiert, hohe Umbaukosten mit sich führen, da das Schulgebäude nicht den Ansprüchen an einen Kindergarten entspreche.

Die Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro könnten sich durch Zuschüsse verringern. So wird die Evangelische Kirche, die weiterhin als Träger agiert, einen Antrag beim Regierungspräsidium stellen, um Gelder aus dem Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" für die Neuschaffung einer Gruppe zu erhalten. Dies könnten voraussichtlich 120.000 Euro sein.