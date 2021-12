Wiesloch. (RNZ) Soll ich mein Kind impfen lassen? Dieser Frage geht der Wieslocher Kinderarzt Gerhard Veits kommende Woche bei einer Online-Infoveranstaltung auf den Grund. "Seit dieser Woche läuft die Impfung der fünf- bis elfjährigen Kinder auch in den Wieslocher Kinderarztpraxen", so Veits in einer Mitteilung. Gemäß der Stiko-Empfehlung sollen bevorzugt Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden. Aber auch gesunde Kinder können geimpft werden, sofern gewünscht, erklärt der Arzt. "Eltern sind, obwohl selbst geimpft, unschlüssig, haben Fragen zu Nutzen und Risiken oder wollen etwas abwarten", sagt Veits. Die Inzidenz bei Kindern sei jedoch dem Wieslocher zufolge höher als bei Erwachsenen. Dazu warnt er vor der Omikron-Welle.

Bei der Veranstaltung am Mittwoch, 29. Dezember, 16.30 Uhr, will Veits Fakten vermitteln und Fragen der Eltern beantworten. Die Zugangsdaten werden auf der Homepage der Praxis zur Verfügung gestellt. Am 16. Januar soll es im Palatin zudem einen Impftag für Kinder und Familien geben.