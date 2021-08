Zunächst werden vier alte Werkshallen oberhalb des HDM-Verwaltungsgebäudes abgerissen und durch neue Hallen ersetzt. Das Gelände dafür hat Heidelberger Druckmaschinen an den Immobilien-Entwickler VGP verkauft – insgesamt 130 000 Quadratmeter. In einem zweiten Schritt könnten dann weitere Flächen an der L 723 vermarktet werden. Animation: VGP/Repro: Pfeifer

Wiesloch. (stoy) Auf dem ehemaligen Gelände der Heidelberger Druckmaschinen (HDM) dürfen keine Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber entstehen. Das hat der Wieslocher Gemeinderat in seiner letzten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Lediglich FDP-Rat Thorsten Krings enthielt sich.

Anfang Februar dieses Jahres hatte der Rat den entsprechenden Bebauungsplan für den geplanten "Digital Campus und Service Port" auf dem ehemaligen HDM-Gelände beschlossen. HDM hatte 2020 verkündet, eine Fläche von etwa 130.000 Quadratmetern zu verkaufen. Das Areal werde wegen der Umstrukturierung nicht mehr für eigene Aktivitäten benötigt. Das Gebiet soll ein Industrie- und Gewerbepark werden.

Nun lag der Verwaltung ein Bauantrag für ein Wohnhaus im Bereich des Gutenbergrings auf dem Gelände des Bebauungsplans vor. Antragsteller sei der Inhaber des auf dem Baugrundstück bestehenden Gewerbebetriebs, so die Verwaltung. Er fordere die Zulassung einer Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber.

Rechtlich gesehen können solche Wohnungen in Ausnahmefällen zugelassen werden – wenn sie "dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind", wie es in der Beschlussvorlage steht. Weil die Antragsunterlagen noch nicht vollständig sind, seien die Voraussetzungen für eine mögliche Ausnahme noch nicht gegeben, heißt es weiter.

"Wir sehen durch die Wohnnutzung für Betriebsinhaber und Betriebsleiter immissionsschutzrechtliche Konflikte", erklärte Harald Schneider, Leiter der städtischen Abteilung für Baurecht und Stadtentwicklung. Das heißt, dass beispielsweise Produktions- oder Verkehrslärm – bedingt durch die Betriebe – zum Problem für die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner werden könnte. Das würde die weitere Planung und Umsetzung solcher Wohnungen erschweren.

"Vorrangige städtebauliche Zielsetzung der Planung ist es, die Flächen für eine industrielle und auch ,störende’ gewerbliche Nutzung vorzuhalten", so die Beschlussvorlage. Dafür seien Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter in der Regel nicht erforderlich. Zudem will die Verwaltung Konflikte zwischen den jetzigen oder künftigen Gewerbetreibenden und möglichen Anwohnern vermeiden. Deshalb wird nicht nur der vorliegende Antrag für ein Wohnhaus abgelehnt, auch in Zukunft ist dies nicht möglich.