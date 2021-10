Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der von der Verwaltung favorisierte Standort für ein gemeinsames Versorgungszentrum von Stadt und der Energie Baden-Württemberg (EnBW) im Bereich "Sternweiler Ost" kann nicht realisiert werden. In der Sitzung des Gemeinderats sprachen sich die Mitglieder mehrheitlich gegen entsprechende Pläne aus. Als Begründung wurde zum einen genannt, "keine neuen Flächen versiegeln" zu wollen, zum anderen wurde der EnBW geraten, sich nach einer Alternative zu dem jetzt präsentierten Vorschlag umzuschauen. Genannt wurden dabei ein Areal im Metropolpark am Bahnhof oder aber auf dem "Digital Campus" bei den Heidelberger Druckmaschinen. Jetzt ist die EnBW am Zug, die getroffene Entscheidung in ihre neuen Überlegungen einfließen zu lassen.

"Wir haben eine große Chance, gemeinsam mit der EnBW ein Areal zu nutzen, auf dem wir mittel- und langfristig unseren Bauhof nebst Gärtnerei und die Stadtwerke unterbringen könnten – und vielleicht sogar die Feuerwehr, um dort viele Synergien zu nutzen", hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann ausgeführt. Zudem bestehe die Möglichkeit, die frei werdenden Flächen bei EnBW, Ford Wagner in der Güterstraße und zu einem späteren Zeitpunkt auch das Gelände des Bauhofs für innerstädtische Wohnbebauung zu nutzen. Dies ist nach der jetzigen Beschlusslage zwar nach wie vor möglich, allerdings fällt der Bauhof heraus.

Bereits seit mehr als zwei Jahren beschäftigt man sich mit den Verantwortlichen der EnBW mit dem Thema, gemeinsam eine Fläche zu nutzen. "Wir haben hier eine einmalige Chance, die wir nutzen sollten, um ein Leuchtturmprojekt zu ermöglichen", sprach sich Dirk Elkemann klar für die vorgelegte Variante aus, auch mit dem Hinweis, den Energieversorger unbedingt in Wiesloch zu halten.

Marion Schmidt (Grüne) warf der Verwaltung vor, das Thema Klimaschutz sei in Wiesloch "wohl noch nicht angekommen". Es könne nicht angehen, weitere landwirtschaftliche Flächen zu versiegeln und damit beispielsweise notwendige Wasserspeicher im Boden zu verhindern. "Es gibt ja Alternativen für die EnBW, im Metropolpark oder auf dem Gelände der Heidelberger Druckmaschinen", erklärte Schmidt.

Werner Philipp (CDU) bezeichnete die vorgelegte Planung als "richtige Vorgehensweise". Er äußerte sich jedoch skeptisch, ob all dies finanziell auch von der Stadt zu stemmen sei. "Langfristig gesehen ist das Konzept jedoch in Ordnung". Gert Weisskirchen (SPD) sagte, man befinde sich in einem Konflikt zwischen Ökologie, der Bodenversiegelung, und dem Wunsch, Arbeitsplätze in Wiesloch zu erhalten. Auch er regte an, doch noch andere Alternativ-Standorte zu prüfen.

"Dies haben wir bereits getan", erklärte Harald Schneider vom Fachbereich Bauen, Technik und Umwelt der Stadt. Dabei habe sich gezeigt: Das jetzt ausgesuchte Areal "Sternweiler Ost" (hinter der Total-Tankstelle an der B 39) habe sich als ideal erwiesen.

Fritz Zeier (Freie Wähler) hob hervor, es sei wichtig, die EnBW "in Wiesloch zu halten". Der jetzt präsentierte Standort habe sicher Vor- und Nachteile, besser sei aus seiner Sicht, in den Metropolpark auszuweichen. "Das würden wir bevorzugen, denn bis sich die angestrebten Synergien an einer gemeinsamen Stelle auswirken, werde es sicher noch viele Jahre dauern.

Helmut Schrank, Leiter Logistik bei der EnBW-Tochter Netze BW, führte in der Sitzung aus, der Metropolpark mache größeren Lastwagen Probleme. "Da wird es schwierig mit dem Wendekreis", meinte er. Nach seinen Aussagen will die EnBW innerhalb der nächsten fünf Jahre an einen neuen Standort umziehen. "Wir haben ein gutes Verhältnis mit der Stadt, haben zahlreiche Vorgespräche geführt und würden gerne hier bleiben", fügte er hinzu.

Michael Schindler (Freie Wähler) warnte davor, sich auf mögliche Synergieeffekte zu verlassen. "Das können wir kaum stemmen", befürchtete er und plädierte daher, wie auch andere Mitglieder des Gemeinderats, für einen "Alleingang" der EnBW. Alles andere sei eigentlich nicht zu stemmen.

Gerhard Veits (Grüne) erklärte, Leuchtturmprojekte stünden in der Regel nicht auf der grünen Wiese. "Aus eigenem Interesse sollte die EnBW auf ein anderes Pferd setzen", meinte er. Und Werner Philipp forderte, einen anderen Standort, als den jetzt in der Vorlage präsentierten, auf jeden Fall nochmals zu prüfen. Thorsten Krings (FDP) sagte, man habe jetzt einen Ansatz, bereits versiegelte Flächen für den Wohnungsbau zu nutzen, also eine Nachverdichtung in der Stadt selbst zu verwirklichen. "Aber wir müssen natürlich auch an die Landwirte denken." Aus seiner Sicht stellt der Verwaltungsvorschlag das "kleinere Übel" dar.

Letztlich ging es in der Sitzung noch darum, ob man den Punkt vielleicht gar vertagen sollte. Jedoch war man sich einig, es könne abgestimmt werden. "Ist entscheidungsreif", sagte auch Harald Schneider. Auch Veits sprach sich dafür aus. "Es ist für die EnBW dann sicherlich leichter, die nächsten Schritte einzuleiten." Und so kam es zu dem Beschluss: mit zwölf Nein-Stimmen, acht Mal Ja und einer Stimmenthaltung.