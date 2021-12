Wiesloch. (tt) Die letzten Bauleute, die in den vergangenen Monaten den neuen Raiffeisen-Markt in Wiesloch errichtet haben, sind gerade mit ihrer Arbeit fertig geworden, da rücken schon wieder schwere Bagger an: Denn auf dem Gelände in der Bahnhofstraße wird nun der alte Markt direkt an der Straße abgerissen, nachdem in der letzten Woche der Neubau in Betrieb gegangen ist. Das bisherige Verkaufsgebäude macht Platz für großzügige Gewächshäuser. Voraussichtlich im Frühjahr soll alles fertig und damit die komplette Umgestaltung des Areals abgeschlossen sein.

"Trotz leichter Verzögerungen zwischendurch liegen wir mit Blick auf die geplante Eröffnung im Frühjahr voll im Zeitplan", sagt Regionalleiter Dennis Hüll. Auf der deutlich vergrößerten Fläche – dann 1500 Quadratmeter – werden den Kunden auch erweiterte Sortimente rund um die Themen Garten- und Pflanzbedarf, Tiernahrung, feste Brennstoffe und vor allem regionale Lebensmittel geboten.

Nach einer kurzen umzugsbedingten Schließung in der letzten Woche ging der Verkauf für Niederlassungsleiter Frank Schilling und sein Team am letzten Donnerstag schon wieder ganz normal weiter: im Neubau. Die Wieslocher Niederlassung zählt zu den ersten der rund 70 Raiffeisen-Standorte, die nach einem innovativen Ladenbaukonzept gestaltet werden.

Trotzdem herrscht auf dem Gelände an der Bahnhofstraße weiter Baustellenatmosphäre: "Vorübergehend werden die Kunden seitlich an der Baustelle vorbei zum neuen Parkplatz gelangen, da die Arbeiten nach vorne, also zur Straße hin, stattfinden", erläutert Schilling. Die Wegeführung ist ausgeschildert. Wenn alles glatt läuft, soll noch bis Weihnachten alles abgewickelt und auch der Schutt abtransportiert sein. "Dann geht es nach den Feiertagen direkt mit der Fundamenterstellung für die Gewächshäuser weiter", so Regionalleiter Hüll.

Insgesamt investiert die genossenschaftliche ZG Raiffeisen rund drei Millionen Euro in Wiesloch. Für den Neubau mussten das alte Lagerhaus und die ehemalige Werkstatt der Technik-Niederlassung weichen. Die war bereits 2020 in einen Neubau im Rauenberger Gewerbegebiet Hohenaspen umgezogen, weil die Anbindung für die großen Landmaschinen in der Wieslocher Innenstadt nicht mehr optimal war.