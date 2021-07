Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Unbezahlbar" lautete damals das Votum des Wieslocher Gemeinderats, als ein erster Planungsentwurf für die Sanierung des Stadtwingerts, unterhalb des Gerbersruhparks, vorgestellt wurde. Wegen zu hoher Kosten wurde das Projekt auf Eis gelegt. Inzwischen haben sich erfreulicherweise die Vorzeichen geändert, als im November vergangenen Jahres unverhofft eine Wendung eintrat: Gelder in Höhe von knapp 700.000 Euro fließen aus dem Topf des Bundesprogramms "Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen" nach Wiesloch.

Bevor die Mittel jedoch ausgezahlt werden, sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Darauf verwies Meinrad Singler, Leiter des Fachbereichs Technischer Service, Stadtgrün und Umwelt bei der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. "Wir müssen formal nochmals beschließen, dass wir alle erforderlichen Unterlagen erarbeiten und bereitstellen", so Singler. Bei den Mitgliedern des Gemeinderats gab es darüber keine Diskussion, die nächsten Schritte wurden einstimmig abgesegnet.

"Als nächstes stehen Koordinierungsgespräche mit dem Referat des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung auf dem Programm, die noch vor der Sommerpause stattfinden sollen. Bei diesem Termin werden die eingereichten Unterlagen bezüglich Baukosten, Finanzierung, Bauzeiten und technischen Ausführungen noch einmal verifiziert und abgeglichen", informierte Singler in der Sitzung. Erst dann könne der finale Zuschussantrag – obwohl bereits grünes Licht gegeben wurde – gestellt werden. "Vor einer Bewilligung darf mit einer Sanierung und dem Umbau des Areals nicht begonnen werden", verwies er auf die Rechtslage. Hinzu komme, dass die Finanzierung, die über den Zuschuss hinausgeht, bei der Stadt abgesichert sei. Insgesamt, so die derzeitige Kalkulation, soll das Projekt etwa 770.000 Euro kosten.

In einer ersten Stellungnahme sagte Gabi Lachenauer (Grüne), man freue sich, dass der 2019 gestellte Antrag ihrer Fraktion nunmehr von Erfolg gekrönt sei. Ihr besonderer Dank galt Meinrad Singler, der die Möglichkeit für eine Förderung ausfindig gemacht und sofort die Gelegenheit genutzt habe, einen entsprechenden Antrag einzureichen. "Das Projekt ist eine gute Chance, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt zu stärken", ergänzte sie. Gemeint war das Einbringen der Bürgerschaft beispielsweise in die Pflege eines Teilbereichs des dann "neuen" Stadtwingerts.

Barbara Dortants (CDU) meinte, die später sanierte Anlage werde sicherlich gut angenommen, da sie zentrumsnah liege. "Für uns auch eine Herzensangelegenheit, auch wenn bis zum eigentlichen Startschuss noch einige formale Hürden genommen werden müssen."

Geplant ist zum Beispiel, die vorhandene Pergola mit echten Weinreben zu begrünen. Die im Moment struktur- und artenarme Rasenfläche soll durch artenreiche Stauden- und Gräserpflanzungen aufgewertet werden. "Bereiche mit Blühwiese und Liegewiese sollen sich abwechseln und Besucher zum Verweilen einladen", ist den eingereichten Unterlagen der Stadt zu entnehmen. Ein zusätzlicher Baum als CO2-Speicher soll ebenso angepflanzt werden wie insektenfreundliche Stauden, Gräser und Gehölze entlang des Bachlaufs. Außerdem wird in diesem Bereich der artenreiche internationale Kräutergarten angelegt. Dessen Pflege übernimmt das Bündnis für Demokratie und Toleranz.

Die Wasserbecken erhalten eine Pflanzenkläranlage mit Bodenfilter, sodass das Wasser nicht ausgetauscht werden muss. Auch eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern wird eingebaut, um Regenwasser zum Gießen zu speichern. Außerdem sollen die Sandsteinmauern saniert, die asphaltierten Wege zum Großteil entsiegelt und Sitzgelegenheiten aus Holz aufgestellt werden.

Passend zu den geplanten Weinreben rührt der Name "Stadtwingert" daher, dass das Gelände früher als Weinberg genutzt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fläche in Krautgärten zur Versorgung der Bevölkerung umgewandelt. Später wurde eine parkähnliche Anlage geschaffen und drei Teiche wurden integriert. Diese bieten für unterschiedliche Amphibienarten ideale Voraussetzungen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Wechselkröten gerichtet, eine streng geschützte Art, die vor allem im unteren Becken beste Voraussetzungen finden und unter besonderem Artenschutz stehen. "Die sind bei uns seit etwa 40 Jahren ansässig", so die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch, Monika Stein, im Gespräch mit der RNZ. Es sei naturgemäß eine Grundvoraussetzung für das jetzt angedachte Konzept, darauf Rücksicht zu nehmen.

Die Wechselkröten, die bis zu zehn Jahre alt werden, haben inzwischen die Teiche verlassen und sich auf den Weg in die unmittelbare Nachbarschaft gemacht, unter anderem in Richtung Dämmelwald. Wie wichtig der Erhalt der unterschiedlichen Kröten- und Froscharten ist, beweist laut Stein der anhaltende Rückgang dieser Arten. Dies liege insbesondere an den immer weniger werdenden Wasserflächen, also den bevorzugten Plätzen der Amphibien. Im Stadtwingert habe man seit Langem ein Auge darauf, beste Bedingungen für die Kröten zu schaffen. "So wird zweimal im Jahr das Wasser dort in den Teichen gewechselt", sagte Stein. Dies wird nach der Sanierung dann nicht mehr nötig sein.