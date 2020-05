Der Wieslocher Gemeinderat tagte am Mittwoch mit großem Abstand im Staufersaal des Palatins. Der Besucherandrang hielt sich in überschaubaren Grenzen, etwa zehn Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Sitzung teil. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ein Nachtragshaushalt ist unumgänglich und wird nach derzeitigem Stand wohl in der Juni-Sitzung des Gemeinderats präsentiert werden. Wie Kämmerin Petra Hoß in der jüngsten Sitzung des Gremiums im Staufersaal des Palatins berichtete, belaufe sich derzeit der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf rund 865.000 Euro. Im Dezember des Vorjahres wies diese Position noch einen Überschuss von über 910.000 Euro aus.

"Es sind, wie aufgrund der derzeitigen Situation zu erwarten war, die Gewerbesteuern, bei denen wir von rund 1,5 Millionen Euro an Mindereinnahmen auszugehen haben", erläuterte Hoß. Ein fast ebenso großes Finanzloch stellen die Ausgaben, also der Verlustausgleich, für das Palatin dar. Hier geht man derzeit von einem notwendigen Zuschuss von 1,35 Millionen Euro aus. Ebenfalls negativ verläuft die Vergnügungssteuer, in diesem Bereich musste bis jetzt ein Minus von 140.000 Euro registriert werden. Bei den jeweiligen Fachbereichen in der Verwaltung haben sich ebenfalls, und dies in beide Richtungen, Veränderungen ergeben. So belaufen sich die Ausfälle bei den Parkgebühren auf 66.000 Euro, wegen der Aussetzung der Beiträge für Kindertagesstätten und Essenskosten für April und Mai hat sich ein Verlust von etwas mehr als 587.000 Euro ergeben.

Ab dem laufenden Monat, so Hoß, werden Beiträge für die Notbetreuung erhoben. Ob die Aussetzung der Betreuungsgebühren für April und Mai nachgefordert oder endgültig erlassen werden, hängt nach Worten von Oberbürgermeister Dirk Elkemann von weiteren Zuschüssen des Landes ab. Susanne Merkel-Grau (Grüne) hatte angeregt, für die Eltern Klarheit zu schaffen. "Viele gehen davon aus, dass wegen nicht erbrachter Leistung die Beiträge nicht nachgefordert werden können", sagte sie. Es sollten daher die Eltern informiert werden. Elkemann versprach, sobald man weitere Informationen seitens des Landes zu diesem Thema habe, werde man darüber berichten.

Zuschüsse seitens des Landes sind bereits eingetroffen. Abschlagszahlungen, sogenannte "Soforthilfen" aus zwei Töpfen mit insgesamt 200 Millionen Euro wurden verteilt, der Anteil für Wiesloch belief sich auf insgesamt 379.000 Euro. "Mit diesem Geld stopfen wir Finanzierungslöcher, die beispielsweise bei der Musikschule oder der Volkshochschule entstanden sind und nutzen diese Mittel zudem für die entgangenen Einnahmen bei den Betreuungsgebühren – das reicht dafür aber nicht aus", informierte die Kämmerin. Auf der anderen Seite konnten Gelder eingespart werden. In Sachen "Veranstaltungen", die nicht stattgefunden haben, verblieben knapp 52.000 Euro in den städtischen Kassen und auch beim Essensangebot an den Schulen wurden 72.000 Euro weniger ausgegeben.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss, der sogenannte Cashflow, gegenüber der Planung, die 3,3 Millionen Euro ausgewiesen hat, ins Negative gerutscht (ein Minus von 170.000 Euro). Ebenfalls heftige Einschnitte sind bei den Netto-Investitionsfinanzierungsmitteln zu registrieren. Der Planungsansatz für das laufende Jahr (rund 790.000 Euro) ist nunmehr bei einem Minus von 2,3 Millionen Euro angekommen und die Aufnahme von Darlehen hat sich von 17,5 auf 20,6 Millionen Euro erhöht. "Aufgrund all dieser Zahlen ist daher ein Nachtragshaushalt unbedingt erforderlich", kündigte Hoß an. Sobald die Mai-Steuerschätzungen vorlägen, könne man auch die Auswirkungen auf die Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerumlage einordnen.

Unbedingt angeraten sei in der Situation eine Haushaltssperre. "Wir müssen uns alles genau anschauen und auf den Prüfstand stellen, damit uns der Haushalt nicht komplett wegläuft", ergänzte Elkemann. Aber man habe auf der anderen Seite einen Blick auf die Gesamtkonjunktur zu richten. Seitens des Stadtmarketings war angeregt worden, für die kommenden Wochen keine Parkgebühren in der Stadt zu erheben, um so für eine Belebung des Einzelhandels zu sorgen. Darüber soll in der kommenden Sitzung Ende Mai abgestimmt werden.

In der Aussprache betonte Professor Gert Weisskirchen (SPD), auf jeden Fall langfristige Projekte beizubehalten und außerdem eine Prioritätenliste aufzustellen. Katharina Ebbecke (Grüne) regte an, bei der kommende Woche anstehenden Wiederöffnung der Gastronomie die derzeitigen Außenflächen zu vergrößern, um somit den Ausfall der Betreiber zumindest etwas minimieren zu können. "Das haben wir auf dem Schirm", versprach der OB. Professor Thorsten Krings (FDP) mahnte an, jetzt nicht alles Geld aus dem Wirtschaftskreislauf herauszuziehen. Er äußerte sich kritisch zu den Verlusten des Palatins. "Das können wir uns so nicht mehr leisten."

Zu Beginn der Sitzung hatte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dr. Gerhard Veits, im Namen seiner Fraktion gegen die Ansetzung einer Präsenzveranstaltung im Staufersaal protestiert. "Wir wurden genötigt, heute hier persönlich zu erscheinen, obwohl die gesetzliche Grundlage für eine Videokonferenz mit Abstimmungsmöglichkeit gegeben ist". Er habe den OB noch gegen 13 Uhr am Sitzungstag gebeten, dies so zu ändern – es sei jedoch nichts geschehen. Er habe außerdem mit einem Vertreter des Gesundheitsamts gesprochen, der eine Präsenzveranstaltung ebenfalls kritisch bewertet habe. Sowohl Elkemann als auch Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner verwiesen darauf, bis zu Sitzungsbeginn keine schriftlichen Unterlagen über die Änderung der Gemeindeordnung erhalten zu haben.

Zudem gebe es noch rechtliche Bedenken vom Städte- und Gemeindetag, beispielsweise wie man bei technischen Störungen zu verfahren habe. "Wir haben uns daher für eine Präsenzsitzung unter Einhaltung aller Hygienevorschriften entschieden, wie dies übrigens in vielen Städten und Gemeinden in unserer Nachbarschaft bereits praktiziert wurde". Selbst Landrat Stefan Dallinger habe ihm in einem Telefonat versichert, die nächste Kreistagssitzung Ende Mai werde ebenfalls als Präsenzveranstaltung stattfinden.