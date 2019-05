Wiesloch. (hds) "Das war die kürzeste Sitzung in meiner Amtszeit." Mit diesem Satz beendete Oberbürgermeister Dirk Elkemann nach exakt 57 Minuten den öffentlichen Teil der jüngsten Wieslocher Gemeinderatssitzung. Im Mittelpunkt stand das integrierte Stadtentwicklungskonzept "INSEK 2030+", das mit großer Mehrheit - gegen die Stimmen der Grünen und der FDP - verabschiedet wurde.

Zuvor hatte OB Elkemann nochmals kurz die Ereignisse der zurückliegenden zwei Jahre aufgelistet, die Themenfelder angesprochen und betont, man befinde sich jetzt in einem "finalen Akt des Prozesses". Jeder habe die Gelegenheit gehabt, sich mit Anregungen und Vorschlägen bei verschiedenen Informationsveranstaltungen und Bürgerworkshops zu beteiligen und einzubringen. "Wir haben jetzt den Schritt vom Allgemeinen ins Konkrete vollzogen", sagte Elkemann.

In der sich anschließenden Aussprache meldete sich aus den Reihen der Gemeinderäte lediglich Bernd Lang (FDP) zu Wort. Er sprach von einer "Fleißarbeit", jedoch fehlten aus seiner Sicht die wirklichen Visionen, vielmehr habe man einen Wunschkatalog der Bevölkerung und des Gemeinderats zusammengetragen. Auch fehle eine verbindliche Aussage, wie dies alles finanziell umgesetzt werden könne.

Für die Verwaltung stellten Anika Schiffer und Harald Schneider vom Fachbereich Bauen, Technik und Umwelt das weitere Vorgehen vor. "Wir werden jetzt eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben rufen", kündigten sie an. Mitwirken sollen die Fachbereichsleiter aus dem Rathaus, der Verwaltungsvorstand sowie spezielle Themenbeauftragte.

"Die Steuerung aller Aktivitäten verbleibt in unserem Fachbereich", erklärte Harald Schneider. Man werde jedoch, je nach Bedarf, auch weitere Fachleute hinzuziehen. Zweimal im Jahr will man sich treffen und in der Juli-Sitzung des Gemeinderats dann bereits über alle Maßnahmen sprechen und entscheiden, die Auswirkungen auf den Haushaltsplan des kommenden Jahres haben werden.

Am Donnerstag, 6. Juni findet eine öffentliche Bürgerinformation statt, bei der über die Ergebnisse des gesamten INSEK-Prozesses, der rund zwei Jahre gedauerte hatte, ausführlich berichtet und die Einzelheiten des Stadtentwicklungskonzepts nochmals vorgestellt werden. Die Informationsveranstaltung beginnt um 19 Uhr im Minnesängersaal des Palatins.

"Wichtig ist uns beim weiteren Vorgehen die Transparenz. So werden wir die jeweiligen Schritte bei ’INSEK’ im Gemeinderat vorstellen, die Maßnahmenliste ergänzen und die Positionen im Haushalt auflisten", sagte Anika Schiffer abschließend.