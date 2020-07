Wiesloch. (hds) Mit großer Betroffenheit haben seine Familie, Verwandte, Freunde und Geschäftspartner auf den unerwarteten Tod von Günter Pfeiffer reagiert, der am 26. Juni im Alter von 79 Jahren verstarb. Er wurde am 3. Juli auf dem Wieslocher Friedhof unter großer Anteilnahme beigesetzt. Geboren wurde er am 23. Mai 1941 in Heidelberg. Pfeiffer war ein erfolgreicher Unternehmer und dies mit Leib und Seele.

1964 machte er sich mit einem Getränkeservice selbstständig und fünf Jahre später eröffnete er, gemeinsam mit seiner Frau Herlinde, den ersten großen Verbrauchermarkt, damals noch auf der grünen Wiese, im gerade entstandenen Gewerbegebiet im Eichelweg. Der Markt ist vielen Wieslochern noch als "Vema" in guter Erinnerung, war es doch für die Weinstadt in jener Zeit etwas Besonderes. Nicht nur die Wieslocher, sondern auch Kunden aus der Region zählten zu den Besuchern. Damit beschritt der wagemutige Unternehmer Neuland, das er mit Erfolg bearbeitete.

1979 vermietete er das Marktareal an die Firma Rewe, die noch heute dort ihr Domizil hat. Bereits drei Jahre zuvor hatte Pfeiffer sich ein neues Standbein geschaffen, durch die Gründung der "Pfeiffer Bauträger- und Immobilien GmbH". Viele Wohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte und Märkte wurden von diesem Unternehmen gebaut. 1984 folgte der nächste unternehmerische Schritt, die IMHA, eine Gesellschaft für Immobilien und Hausverwaltung, wurde eröffnet. Mit der Zielsetzung, die erstellten Objekte zu betreuen und zu verwalten.

Pfeiffer hat sich stets mit großem Engagement und klaren Vorstellungen für seine Firmen und die Mitarbeiter eingesetzt und bis zu seinem Tode mit viel Schaffenskraft sein Lebenswerk begleitet. Dabei war ihm seine Ehefrau Herlinde, die von Anfang an die jeweiligen Firmen mit aufgebaut hatte, immer eine große Stütze. Tochter Elke und Sohn Bernd, die beide schon fast 30 Jahre im Unternehmen tätig sind, werden die Geschäfte nun weiterführen.

Günter Pfeiffer fühlte sich im Kreis seiner Familie wohl, er war der Mittelpunkt und hinterlässt eine große, schmerzliche Lücke. Sein besonderer Stolz waren die inzwischen fünf Enkelkinder, die das Andenken an ihren lieben Opa bewahren werden. Der Verstorbene war ein humorvoller, geselliger Mensch, der von seinem großen Freundeskreis vermisst werden und allen in dankbarer Erinnerung bleiben wird.