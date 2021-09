Die Wände in der Unterführung an der Heidelberger Straße könnte sich der Wieslocher Jugendgemeinderat als ausgewiesene und legale Flächen für Graffitis vorstellen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hanna-Cosima Gleis

Wiesloch. Bei der letzten Jugendgemeinderatssitzung brachte einer der neuen Jugendgemeinderäte, Henrik Wieditz, den Vorschlag auf die Agenda, eine Graffitiwand in Wiesloch einzurichten. Dort sollen sich Jugendliche künstlerisch betätigen können. "Ich habe von Jugendgemeinderäten aus anderen Städten gehört, die so etwas erfolgreich eingeführt haben", berichtete der Schüler. Die Idee sei, dafür vielleicht die Unterführung unter der Heidelberger Straße neben dem Schillerpark zu nutzen.

Grünen-Gemeinderat Klaus Bouchetob merkte an, dass die Unterführung schon besprayt sei und eine Legalisierung der ohnehin schon genutzten Fläche also auf der Hand läge. Jugendgemeinderätin Johanna Philipp äußerte sich zu der Idee ebenfalls positiv: "Ich denke, dass wir alle die Idee gut finden, zudem ist sie gut umsetzbar, da es nicht viel Aufwand wäre." Der große Vorteil sei, dass man einzelne Wände an bestimmten Orten zur Nutzung freigeben könne, die die Jugendlichen nicht nur besprühten, sondern auch nach Lust und Laune übersprühen könnten, sollte der Platz knapp werden. Die anderen Jugendgemeinderäte bestätigten, dass ein grundsätzliches Interesse bestehen würde, da die Jugendlichen offensichtlich solche Wände gerne nutzen würden.

Nur Jugendgemeinderat Leander Braun kritisierte die Wahl des Ortes: "Die Idee finde ich zwar gut und umsetzbar, allerdings ist die Unterführung dunkel und versteckt und damit kein Ort der Begegnung." Ein solcher Ort sollte das lebendige und junge Kunstwerk allerdings auch sein. Der Wunsch wäre, dass man sich auch mit anderen Jugendlichen dort zum Sprayen treffe und sich so auch mit anderen austauschen und diskutieren könne.

Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer brachte mit der Eishalle in der Parkstraße einen weiteren Ort ins Spiel. Die Eishalle werde oft durch unschöne Schmierereien verschandelt, so Sauer. Allerdings wollte der Besitzer dort keine Graffitiwand, weswegen weiterhin nach dem perfekten Ort für eine legale Möglichkeit gesucht werde. Die Herausforderung, vor der die Stadt und der Jugendgemeinderat stehen, sei vor allem, eine Wand zu finden, für die der Eigentümer der Wand auch die Erlaubnis gebe, sonst könne man diese selbstverständlich nicht als junges Kunstwerk nutzen. Außerdem müsse der Ort auch für Jugendliche ansprechend sein, so Ludwig Sauer.

Ob und an welcher Stelle es diese Graffitiwand geben wird, darüber wird erst einmal weiter diskutiert. Eine mögliche Entscheidung könnte bereits in der nächsten Sitzung des Jugendgemeinderates im Oktober fallen.