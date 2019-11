Wiesloch. (mf) Zu einem Autobrand kam es in der Straße "In den Weinäckern" am Mittwochabend. Dort war kurz vor 20 Uhr ein geparkter Mercedes in Flammen aufgegangen. Als die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch vor Ort eintraf, stand der Mercedes bereits in Flammen. Das Feuer soll im Motorraumes ausgebrochen sein.

Das Feuer war schnell gelöscht und die Wehrleute reinigen noch die ausgelaufenen Betriebsmittel des Wagens. Um zu verhindern, dass die Betriebsstoffe in die Kanalisation fließen, sicherte die Feuerwehr zudem zwei Kanalschächte.

Durch die Flammen und den Rauch wurde auch die direkt anstehende Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Totalschaden.