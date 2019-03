Wiesloch. (hds) Beim Stadtteilverein Altwiesloch hatten anfänglich die fleißigen "Müllentsorger" noch die Kapuzen übergezogen, leichter Nieselregen schien den Start in die diesjährige Gemarkungsreinigung zu einer eher unangenehmen Sache werden zu lassen. Aber nur wenig später konnten die Helfer aufatmen. "Wir hatten tags zuvor sogar noch überlegt, unsere Aktion auf das nächste Wochenende zu verschieben", so Joachim Betz. Man hatte sich aber dann doch dazu entschieden, in Teilen der Altwieslocher Gemarkung loszulegen, das Wetter besserte sich und am Ende war der Container mal wieder voll.

Seit mehr als 20 Jahren sind Vereine und Institutionen in Wiesloch und den Ortsteilen im Frühjahr auf Achse, um Weggeworfenes einzusammeln. An zwei Samstagen ziehen die Helfer mit viel Engagement, ausgerüstet mit Handschuhen, Warnwesten und Greiferzangen, durch die Landschaft, um "Entsorgtes" einzusammeln. Von der Stadt werden die Gerätschaften zur Verfügung gestellt, die gefüllten Container werden später zur Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) gefahren und dort deponiert. Außerdem gibt es aus den städtischen Kassen noch einen Zuschuss für einen Imbiss nach getaner Arbeit.

Beim Kurpfälzischen Fanfarenzug half auch die Jugend fleißig mit, den Müll zu beseitigen. Foto: Pfeifer

In Altwiesloch kam Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der gemeinsam mit Meinrad Singler vom Bereich Technischer Service, Stadtgrün und Umwelt auf Achse war, gerade zur rechten Zeit, um sich von dem verantwortungslosen Handeln so mancher Zeitgenossen zu überzeugen. Der Stadtteilverein war gerade dabei, sechs illegal abgelagerte Müllsäcke mit Bauschutt einzusammeln. "Allein davon war unser Container schon fast voll", erzählte Betz nach getaner Arbeit.

Das Team des Sportfischervereins Kraichgau Wiesloch blieb in seinem Element - dem Wasser. Am und im Leimbach war man von der ehemaligen Post in Richtung Stadtmitte unterwegs, um Unrat zu entfernen. Gefunden wurde unter anderem ein Teppich, viele Flaschen, Plastik und Werbeplakate, die achtlos in den Bach geworfen worden waren. "Wir hatten da einige Schwierigkeiten, und zwar war das Wasser wegen der Regenfälle in den zurückliegenden Tagen doch sehr trüb. Und da fiel es schwer, den Müll zu entdecken", berichtete der Vorsitzende Alfred Grieb. Die Sportfischer gehören, wie auch viele andere Vereine, schon seit Jahren zu den fleißigsten Sammlern bei der Gemarkungsreinigung.

"Wir sind seit der ersten Stunde mit dabei, also seit mehr als 20 Jahren", erklärte der Vorsitzende des Kurpfälzischen Fanfarenzugs Wiesloch, Uwe Steinmann. 20 Helfer hatten sich eingefunden, um Hand anzulegen, und zwar zwischen der Parkstraße und der Landesstraße 723. "Da kam so einiges zusammen", resümierte er. Unter anderem wurden neben Unmengen von Flaschen ein Campingklo, eine Matratze, eine Kaffeemaschine und sogar eine Fritteuse gefunden. Zum Abschluss traf man sich in den Vereinsräumen und ließ bei einem leckeren Chili con Carne den Tag ausklingen. OB Elkemann, der dort ebenfalls vorbeischaute, sprach von einer "tollen Sache" und bedankte sich für den über Jahre hinweg unermüdlichen Einsatz bei den Mitgliedern des Fanfarenzugs, um sich dann gleich zur nächsten Station zu begeben und auch dort seinen Dank für das Engagement auszusprechen. Mit dabei waren auch der Stadtteilverein Baiertal, das Gospel House Wiesloch sowie die "Ahmadiyya Muslim"-Gemeinde.

Am nächsten Samstag geht es weiter, dann sind unter anderem der Angelsportverein Baiertal, der MSC Schatthausen, die Boule-Freunde Wiesloch und die "Kopffüßler" vom Crossgolf-Verein mit von der Partie.