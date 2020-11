Von Sophia Stoye

Wiesloch. Insgesamt sechs Straftaten warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, darunter auch mehrfache körperliche Misshandlung seiner damaligen Lebensgefährtin: Ein 37-jähriger Angeklagter musste sich am gestrigen Dienstag vor dem Amtsgericht in Wiesloch verantworten. Er soll seine ehemalige Partnerin, mit der er eineinhalb Jahre zusammen in Walldorf und Wiesloch wohnte, unter anderem mit einer Flasche am Kopf verletzt, ihr mit dem Tod gedroht und Geld aus ihrer Handtasche geraubt haben. Zudem wurde der 37-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung angeklagt, weil die Geschädigte in einer Straßenkurve nach einem eskalierten Streit aus seinem fahrenden Auto fiel. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr und zwei Monaten Haft, die allerdings auf eine Bewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt wurden.

"Wir waren am Anfang wie eine kleine Familie", erklärte der Angeklagte, Vater einer fünfjährigen Tochter. Aber dann habe es immer wieder Streit gegeben, der eskalierte. So warf ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, seine ehemalige Partnerin im Februar dieses Jahres mit einer Flasche beworfen und sie am Kopf getroffen zu haben, sodass eine "blutige Platzwunde" entstand, wie die Geschädigte aussagte. Daran könne er sich nicht mehr erinnern, so der Angeklagte, es habe zu viel Streit während der Beziehung gegeben. Weitere Anklagepunkte waren beispielsweise Sachbeschädigung und Körperverletzung oder Bedrohung, weil er ihr telefonisch mit dem Tod gedroht hatte. "Die schlimmste Situation" für die Geschädigte ereignete sich allerdings im März dieses Jahres.

Schon einige Tage vor der Tat wohnte die Geschädigte bei einer Freundin, am Abend des Vorfalls traf sie dann zufällig ihren Freund auf dem Parkplatz eines Supermarktes. "Er wollte, dass ich zu ihm ins Auto komme, aber ich wollte nicht", erklärte sie. Daraufhin habe er ihr die Handtasche weggerissen sowie Geldbeutel und Handy entnommen. Allerdings befanden sich die geklauten Sachen am Tag später wieder in ihrem Briefkasten – alles was fehlte waren 100 Euro, die der 37-Jährige kurz darauf zurückzahlte. "Ich wollte gar nichts von ihr haben, nur dass ich ein paar Tage überleben kann", so der Angeklagte. Denn zu diesem Zeitpunkt sei er arbeitslos gewesen und habe über kein Geld verfügt, zudem habe sich seine EC-Karte im Geldbeutel der Geschädigten befunden.

Im Juli dieses Jahres ereignete sich schließlich der letzte und schwerwiegendste Punkt der Anklageschrift: gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Dieser Punkt stellte sich für das Gericht nach Anhörung der Geschädigten allerdings als weniger gravierend heraus. Damals fuhr das Paar gemeinsam im Auto des Angeklagten, als die Geschädigte vor ihrem Haus aussteigen wollte. Allerdings eskalierte das Gespräch erneut. Deshalb forderte sie ihren Partner dazu auf, ein paar Meter weiterzufahren, damit ihre Nachbarn den Streit nicht mitbekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich bereits abgeschnallt und die Tür einen Spalt geöffnet. Der Angeklagte, der nach eigener Aussage nicht bemerkt hatte, dass die Tür offen war, fuhr etwa 300 bis 400 Meter weiter, als seine Freundin in einer Kurve aus dem Auto fiel. Dabei erlitt sie mehrere Schürfwunden, zudem blieb ein Stein in ihrem Knie stecken, der operativ entfernt werden musste. "Es war ein Unfall, das kann jedem passieren, aber vielleicht wäre es nicht passiert, wenn wir in Ruhe geredet hätten", meinte die Geschädigte. Bis heute habe sie gesundheitliche Beschwerden. "Es tut mir sehr leid, ich bedaure, was passiert ist", bat der 37-Jährige um Entschuldigung.

Aufgrund der Schilderungen der Geschädigten ließ Staatsanwältin Eyline Freimüller den Anklagepunkt Freiheitsberaubung fallen und änderte die Körperverletzung von gefährlich zu fahrlässig. Als Strafe forderte sie ein Jahr und zwei Monate Haft, die zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt werden kann. Verteidigerin Sandra Bauer schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Es sei eine unschöne Beziehung gewesen, die von beiden Seiten von Auseinandersetzungen geprägt war.

Schließlich folgte das Gericht in seinem Urteil diesen Anträgen. Der Angeklagte muss zudem 100 Meter Abstand zur Geschädigten halten und darf sie nicht kontaktieren. "So wie wir die Geschädigte heute gehört haben, ist es nicht in Ordnung, was Sie gemacht haben, aber typisch für eine toxische Beziehung", erklärte Richter Michael Rensch und appellierte an den 37-Jährigen, bei seinen Handlungen in Zukunft immer an seine Tochter zu denken.