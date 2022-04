Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch/Heidelberg. Als in der Folge des Nato-Doppelbeschlusses im Dezember 1983 Pershing-II-Raketen mit Atomsprengköpfen aufgestellt wurden, schrieb Stephan Brües das Anti-Kriegs-Gedicht "Die Waage des Schreckens". Da war der langjährige Friedensaktivist und Co-Vorsitzende des Bunds für Soziale Verteidigung noch Schüler. Die letzte Strophe geht so: "Und dieses Gleichgewicht des Schreckens / Die wahnwitzige Überrüstung / Bereitet uns nur Angst und Schrecken / Da bleibt uns nur noch die Entrüstung". Es war die Zeit der Ostermärsche, fast in jedem größeren Ort gab es einen. Auch am kommenden Osterwochenende sind zahlreiche Kundgebungen geplant. In Folge des Ukraine-Krieges und der geplanten Aufrüstung erwarten die Veranstalter mehr Zulauf als in den vergangenen Jahren.

"Im letzten Jahr war es schon richtig gut", sagt Brües. Mit dem "Heidelberger Friedensratschlag" engagiert sich der Wieslocher bei der Organisation des Ostermarsches in Heidelberg. Das Motto: "Die Waffen nieder! Friedenslogik statt Kriegslogik!" Die Heidelberger Gruppe von "Fridays for Future" war 2021 zum ersten Mal dabei, "dazu viele Studierende, Antirassismus-Gruppen, Leute vom Asyl-Arbeitskreis", freut er sich.

In seinem Redebeitrag 2021 nannte er konkrete Vorschläge zur Bearbeitung der Krise. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) müsse zum Hauptakteur der Sicherheitsarchitektur in Europa werden und entsprechend ausgestattet werden, da sie neutral sei.

In der Einladung wenden sich die Veranstalter nun "gegen die enorme Steigerung der Militärausgaben und die Bereitstellung von 100 Milliarden Euro "Sondervermögen für eine weitere Hochrüstung". Doch angesichts des aktuellen Kriegs sind die Meinungen über die Friedensbewegung geteilt.

Für Brües ist die Antwort klar. Er setzt auf das Konzept der Sozialen Verteidigung, wonach gegen militärische Übergriffe keine Territorien verteidigt werden, sondern Strukturen der Zivilgesellschaft. Als historische Beispiele nennt er den gewaltfreien Widerstand in Norwegen und Dänemark gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Ganz aktuell hebt er die Kampagne "Nein heißt Nein!" der Partnerorganisation "Nash Dom" ("Unser Haus") hervor. Frauen der belarussischen Menschenrechtsorganisation wollen mit Tausenden Videobotschaften belarussische Männer aufrufen, sich nicht für den Krieg gegen die Ukraine rekrutieren zu lassen.

Der Pazifist spricht den Ukrainerinnen und Ukrainern zwar nicht das Recht ab, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Doch er gibt zu bedenken: "Das wird zu höheren Opferzahlen beitragen, als wenn sie gewaltlos Widerstand leisten würden."

Als sich die Badische Landeskirche aufmachte, "Kirche des gerechten Friedens" zu werden und der Religionspädagoge Theo Ziegler das Szenario "Sicherheit neu denken" entwarf, war für Brües klar: "Das ist genau das Konzept, das mir bisher gefehlt hatte, da möchte ich mitarbeiten." Die Initiative zeigt einen Weg auf, wie die deutsche Sicherheitspolitik bis 2040 vollständig auf zivile Strukturen und Ansätze umgebaut werden könnte.

Beim diesjährigen Heidelberger Ostermarsch wird Brües keine Rede halten, sondern Gedichte wie dieses vortragen: "Wieder über Frieden schreiben. Keine Kriege, trübes Treiben.Wo kein Stein auf anderen bleiben. Wieder über Frieden schreiben."