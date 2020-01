Wiesloch. (mf) Gegen 17.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße nach Wiesloch alarmiert. Dort hatte sich ein 4-Jähriges Kind, so teilte die Polizei vor Ort mit, in der Küche eines Wohnhauses in eine missliche Lage gebracht. In einem von den Eltern unbemerkten Moment, geriet das Kind mit dem Arm in eine Teigmaschine und konnte sich nicht mehr selbständig befreien. Die geschockten Eltern riefen sofort den Notruf.

Die Feuerwehr Wiesloch rückte mit einem Rüstzug und 18 Einsatzkräften an und befreite den Arm des Kindes mit Spezialwerkzeug aus der Teigmaschine. Im Anschluss wurde das Kind vom Notarzt behandelt und mit dem Rettungswagen in eine Kinderklinik transportiert.

Offenbar, so Marco Friz, Einsatzleiter der Feuerwehr auf Nachfrage, hatte das Kind trotz des zunächst schlimmen Lagebildes, nur leichte Verletzungen am Arm erlitten.