Wiesloch/Schatthausen. Nachdem beim Abwasser- und Hochwasserschutzverband (AHW) alle wasserrechtlichen Genehmigungen vorliegen, sollen laut einer Mitteilung der Stadt Wiesloch in den ersten Wochen 2019 die ersten Arbeiten zum Ausbau des Waldangelbachs zwischen der Schwetzinger Straße und dem Freibad sowie für den Bau des letzten Hochwasserrückhaltebeckens im Einzugsgebiet des Gauangelbachs in Angriff genommen werden. Es handelt es sich dabei laut der Mitteilung zunächst um die unvermeidlichen Fällarbeiten im unmittelbaren Gewässerbereich, da das Bachbett anschließend für den Hochwasserschutz verbreitert und naturnah ausgebaut werden soll.

Vor allem im Bereich der ehemaligen Wellpappe geling es, durch zusätzlichen Geländeerwerb und die Schaffung von großzügigen Uferstreifen dem jetzt in einem kanalartigen Bett eingezwängten Bachlauf völlig neue Perspektiven hinsichtlich der Gewässerökologie zu eröffnen. Dazu kommen laut Stadt vielfältige Qualitäten für die Naherholung und eine Erlebbarkeit des Gewässers mitten in der Stadt. Bevor der eigentliche Ausbau beginnen kann, müsse zunächst einmal die vorhandene Gehölzgalerie komplett abgeräumt werden. Dieser unvermeidliche Eingriff werde durch vielfältige Maßnahmen an anderer Stelle und zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen die jetzt zu fällenden Bäume und Sträucher durch artenreiche Neu- und Nachpflanzungen ersetzt werden.

Beim Hochwasserrückhaltebecken Ochsenbachtal in Schatthausen muss im Bereich des künftigen Dammbauwerks der vorhandene Bewuchs abgeräumt werden. Die Arbeiten müssen nach dem Naturschutzgesetz bis 28. Februar abgeschlossen sein und werden deshalb vorgezogen. Der Ausbau des Beckens soll zur Jahresmitte 2019 beginnen.

Info: Anlieger und interessierte Bürger können sich auf der Homepage der Stadt Wiesloch ausführlich über die beiden Projekte informieren. Beim AHW Wiesloch steht der Technische Geschäftsführer Josef Zöllner für Rückfragen zur Verfügung (Telefon 06222/570610, E-Mail j.zoellner@ahw-wiesloch.de).