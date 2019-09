Wiesloch. (RNZ) Im Alter von 84 Jahren ist Karl Walter verstorben. Der Ehrenvorsitzende der TSG Wiesloch war für seine Verdienste im Jahr 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden und bereits 1995 mit der Bürgermedaille der Stadt Wiesloch. Karl Walter war mit seinem Einsatz ein leuchtendes Beispiel für das Ehrenamt, er hat sich für zahlreiche Vereine und Institutionen in Wiesloch engagiert. Dafür ehrten ihn auch die Sportverbände Badischer Leichtathletik-Verband (BLV), Badischer Turner Bund (BTB) und Deutscher Turner Bund (DTB) mit verschiedenen Auszeichnungen.

1935 in Fulnek im Sudetenland geboren, kam Karl Walter 1946 mit seinen Eltern und Geschwistern nach Wiesloch, besuchte hier die Schule und engagierte sich früh in der katholischen Jugendarbeit. Im Beruf des Sozialarbeiters setzte er sich ebenfalls für andere Menschen ein. 1952 wurde er Mitglied der TSG Wiesloch, war in der Leichtathletik-Abteilung aktiv und übernahm 1966 sein erstes Vorstandsamt, dem viele weitere folgten. Unter anderem war Walter 14 Jahre lang, von 1983 bis 1997, erster Vorsitzender des Vereins, der ihn dafür erst zum Ehrenmitglied, später zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Er setzte sich aber noch für viele weitere Belange ein: Er war stellvertretender Vorsitzender der Bundesorganisation des Jugendherbergswerks, organisierte über 40 Jahre lang die Vorlesewettbewerbe des Deutschen Buchhandels auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, er war 26 Jahre lang Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Wiesloch und maßgeblich am Aufbau des Vereins beteiligt.

Karl Walter stellte sich als Schöffe am Amtsgericht zur Verfügung, wirkte ab 1968 aktiv in der Volkshochschule als Mitglied des Kuratoriums beziehungsweise des Beirats mit, war 25 Jahre lang Kassenprüfer bei der KG Blau-Weiß sowie Lektor und Kommunionshelfer in der Wieslocher Dreifaltigkeitsgemeinde. Das Ehrenamtsbüro im Wieslocher Rathaus mit seinen wöchentlichen Sprechstunden hat er mit initiiert und wirkte hier auch lange fleißig mit. Mit seiner Frau Mechthild durfte Karl Walter im Jahr 2013 die goldene Hochzeit feiern.

Info: Die Beerdigung von Karl Walter findet am morgigen Mittwoch, 25. September, 11 Uhr, auf dem Stadtfriedhof in Wiesloch statt.