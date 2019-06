Von Karin Hirn

Wiesloch. Als Anna Zirkel aus der Wieslocher Röhrgasse die Tanzstunde besucht, verliebt sie sich in den zwei Jahre älteren Georg Ritzhaupt, der eine Lehre als Dekorationsmaler beginnen will. Er ist künstlerisch begabt und sehr musikalisch. Er hat früh seinen Vater verloren, als dieser beim Bau des großherzoglich-badischen Gefängnisses in der Bergstraße vom Baugerüst fiel. Georgs Mutter musste die Familie in ihrem Haus in der Hesselgasse allein versorgen.

Anna Katharina ist Jahrgang 1894 und jüngste Tochter des Sattlers Johann Georg Zirkel und seiner Ehefrau Maria Eva, geborene Schweinfurth. Anna träumt davon, Kleider zu nähen, und beginnt eine Lehre zur "Kleidermacherin". Die Zukunft scheint rosig und die jungen Leute verbringen ihre Freizeit im Sinne der "Wandervogelbewegung" in Wald und Natur. Georg spielt die Mandoline und die jungen Leute nennen ihre Gruppe, zu der mehrere junge Wieslocher gehören, "Fidelitas". Man schreibt sich Karten, die jungen Männer tragen Anzüge mit hohem Hosenbund und breiter Krawatte, die Mädchen weiße Kleider aus leichtem Baumwollmusselin.

Dann wird in Sarajevo der österreichische Thronfolger ermordet, der Erste Weltkrieg bricht aus. Es kommt zur Mobilmachung und auch Georg und seine Altersgenossen müssen an die Front. Der einzige Kontakt zur Heimat, zu seinen Freunden und zu seiner Liebsten in der Röhrgasse sind unzählige Feldpostkarten, die er aus dem Krieg schickt. Bis er und Anna heiraten können, ereignen sich viele Dinge, welche von der Weltpolitik bestimmt werden. Georg steht an der Westfront in Belgien. Der "Musketier" bekommt in der Schlacht von Ypern einen Kopfschuss. Die Kugel tritt aus seiner Augenhöhle wieder heraus und so kommt er mit dem Leben, dem Verlust eines Auges und einem Orden für besondere Tapferkeit aus dem Krieg davon.

Zu Hause wartet Anna auf den Verlobten. Aus dem Lazarett der Augenklinik in Heidelberg fragt er bei ihr an, ob sie den Kriegsversehrten überhaupt noch heiraten wolle. Seinen Beruf als Dekorationsmaler könne er nun nicht mehr ausüben. Anna hält ihm die Treue und nach der Genesung wird Georg Ritzhaupt dann Postbote in Schatthausen. Beide heiraten am 25. Mai 1918 in Wiesloch und ziehen in Schatthausen in die gemeinsame Wohnung. Während Georg mit dem Fahrrad Briefe und Päckchen im Ort und in den umliegenden Dörfern austrägt, kümmert sich Anna um den Haushalt und erledigt Nähaufträge. Die Ehe ist überaus glücklich, es fehlt eigentlich nur noch ein gemeinsames Kind. Es scheint, als würde der Lebenstraum der beiden trotz allem in Erfüllung gehen.

Im Oktober 1918 trägt Georg jedoch handschriftlich in seine Familienbibel folgendes ein: "Am 17. Oktober 1918 wurde mir meine treue Gattin Anna-Katharina Ritzhaupt (geb. Zirkel) infolge einer kurzen, schweren Krankheit (Grippe) unerwartet durch den Tod entrissen. Sie wurde am 19. Oktober von Schatthausen nach der Heimatstadt Wiesloch überführt und am 20. Okt. nachmittags 3 Uhr in feierlichem Geleite zur letzten Ruhe bestattet. Nur kurz war unser Glück bemessen. Die Trennungsstunde schlug zu früh, doch Gott der Herr bestimmte sie. (Leichentext Hohelied 8.6)"

Die glückliche Ehe der beiden dauerte nur fünf Monate, dann wurde Anna Katharina Ritzhaupt, geborene Zirkel, ein Opfer der "Spanischen Grippe", die in mehreren Wellen in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt grassierte. Anna Katharinas Grab war bis zum Ablauf der Ruhezeit, also wohl bis ungefähr 1944, auf dem Wieslocher Stadtfriedhof in der Hauptstraße. Nach Ablauf der Ruhezeit brachte Georg Ritzhaupt Annas Grabstein aus Neckartäler Granit in seinen Hausgarten in der Blumenstraße in Wiesloch. Der rund 1,60 Meter hohe und rund 458 Kilogramm schwere Stein liegt nun seit mehr als 60 Jahren völlig unversehrt an dem Ort, an dem er damals abgelegt wurde. Der auf der Schauseite polierte Stein zeigt ein weißes Jugendstil-Ornament in Form einer stilisierten Lorbeergirlande und dürfte wohl einer der ältesten originalen Grabsteine des Wieslocher Hauptfriedhofs sein. Dieser Friedhof wurde 1908 eröffnet.

Trotz zweiter Ehe und zwei Kindern konnte Georg Ritzhaupt, der 1984 verstarb, "seine" Anna sein Leben lang nicht vergessen. Über seine kurze erste Ehe und die Schrecken der Grippe-Pandemie 1918/19 hat er mit seiner Familie selten gesprochen. Der Riss, der durch sein Leben ging, war dennoch für alle Angehörigen dauerhaft präsent. Anna Zirkels großes Porträtfoto hat ihn und seine Familie das ganze Leben lang begleitet.

Die Influenza-Pandemie - eine totgeschwiegene Seuche

Das zufällige Auffinden eines alten Fotos, das Vorhandensein von Sterbe-schein und Beerdigungsrechnung sowie die Treue, mit der über sehr lange Zeit ein Grabstein aufbewahrt wurde, machen aus diesem Fund einen wertvollen Zeitzeugen. Deshalb wird dieser Grabstein bis Oktober 2019 wieder auf den Wieslocher Stadtfriedhof zurückgebracht und als Denkmal gewidmet. Der Stein wird dem qualvollen Sterben und dem tragischen Tod einer jungen Frau gewidmet sein, die beispielhaft für den Tod von 426.500 weiteren Opfern der Influenza-Pandemie 1918/19/20 allein in Deutschland stehen.

Weltweit beläuft sich die Zahl der Grippetoten dieser Pandemie auf rund 25 Millionen. Doch gibt es bisher in Deutschland kein Denkmal für die Opfer dieser Influenza-Pandemie. Der "Kulturverein Johann Philipp Bronner" als Besitzer des Grabsteins betritt mit diesem Projekt Neuland in Sachen Erinnerungskultur der "Influenza-Pandemie 1918-20" und wird Rücktransport und Aufstellung des Steines, teilweise aus Vereinsmitteln, teilweise aus Spenden, finanzieren. Die Stadt Wiesloch stellt im Gegenzug den Platz zur Verfügung, auf dem der Stein stehen wird, und wird Vertragspartner dieses Denkmal-Projekts, für das sich vor einigen Monaten eine Arbeitsgruppe gebildet hat. Zu dieser Gruppe gehören der Vorstand des Kulturvereins sowie Bürgermeister Ludwig Sauer als Vertreter der Stadt, die Mediziner Dr. Andreas Welker, Referatsleiter Gesundheitsschutz des Gesundheitsamts Heidelberg, und Dr. Wilfried Witte, Oberarzt an der Charité Berlin und Medizinhistoriker, der über die Influenza-Pandemie mehrere Schriften verfasst hat.

Der Gemeinderat der Stadt hat sich in einer der vergangenen Sitzungen des Kulturausschusses einstimmig für die Errichtung dieses Denkmals ausgesprochen. Denkmale sind meistens bedeutenden Personen, vorwiegend Männern, gewidmet. Auf dem Wieslocher Pandemie-Denkmal wird der Name einer bisher unbekannten jungen Frau stehen, deren Lebensweg, so wie der Lebensweg vieler junger Menschen der Jahre 1918 bis 1920, von der Influenza unvermittelt und mit brutaler Heftigkeit beendet wurde. Dies zur Erinnerung der heute weitgehend vergessenen und namenlosen Opfer und vielleicht auch zur Mahnung vor weiteren möglichen Pandemien.

In unserer Zeit werden Grippeerkrankungen statistisch erfasst, weil Meldepflicht besteht. Die Krankheit war dagegen 1918 im Deutschen Reich nicht meldepflichtig, die Symptome in ihrer Virulenz bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend unbekannt und der Erreger, das Influenza-Virus, wurde erst 1933 als solcher erkannt. Auch der Totenschein von Anna Zirkel aus Wiesloch zeigt in der Rubrik "Todesursache" ein weißes, leeres Feld. Die Absicherung, dass die junge Frau tatsächlich an der Grippe verstarb, findet sich dagegen eindeutig in einem Eintrag in der Familienbibel des Witwers.

Gerade das Großherzogtum Baden sah keine Notwendigkeit, die Zahl der Grippeopfer festzustellen. "Die Verantwortlichen, besonders in Baden, übten sich in Ignoranz." (W. Witte, "Erklärungsnotstand. Herbolzheim, 2006, S. 383). Vielmehr wurde versucht, die Opferzahlen schön zu reden. Die drei Standardantworten "Krieg und Nachkriegszeit, Revolution", "Sicherstellung der täglichen Ernährung" und "Es gab keine Virologie" als Gründe für diese Ignoranz reichen wohl nicht aus. Man wollte die vom Ersten Weltkrieg erschöpfte Bevölkerung nicht noch mehr verunsichern, mit Hilfe der Zensur die nötige Wehrkraft in der Bevölkerung erhalten und schließlich wussten auch die damaligen Ärzte nicht genau, was bei der "Spanischen Grippe" überhaupt vor sich ging. Sollte es gar die Pest sein?

Amtliche Stellen versuchten den gegnerischen Armeen die Schuld an der Grippe als Biologische Waffe zuzuschieben. Dies hielt nicht lange an, denn in den Schützengräben starben ausnahmslos Soldaten jeder Nation. Dem Verschweigen gegenüber standen die unzähligen Todesanzeigen der Familien von Grippeopfern in den Tageszeitungen. Die Toten waren eindeutig vorhanden. In Wiesloch waren es allein 1918.220 Personen, die an der Grippe verstarben. So verstarb in Wiesloch beispielsweise die Arbeiterin Anna Noe am 17.10.1918 im Alter von 26 Jahren, zehn Tage später war ihre Schwester, Elise Katharina Noe, 25-jährig, ebenfalls tot. Blättert der Leser das "Wieslocher Ortsfamilienbuch" gezielt nach Sterbefällen im "Influenza-Monat" Oktober 1918 durch, so wird er fündig.

Die ehemals "Großherzogliche Heil- und Pflegeanstalt bei Wiesloch" führte in ihrem Jahresbericht 1918 über Folgen der Spanischen Grippe etwas genauer Buch, allerdings nur bezüglich des erkrankten Pflegepersonals: "Dazu kam als erschwerend im Jahre 1918 eine auf alle Häuser und das gesamte Personal übergreifende gefährliche Influenzaepidemie, die unter den bedrohlichsten Komplikationen monatelang dauerte und zeitweise jede regelmäßige Dienstführung zu unterbinden drohte, weil sie sich gerade unter dem Personal, insbesondere dem jüngeren, weiblichen, weit mehr als unter den Pfleglingen verbreitete und hier mehrere blühende Menschenleben vernichtete. Auf der Höhe der Epidemie konnte der Betrieb nur unter Heranziehung und fleißiger Mithilfe aller arbeitsfähigen Pfleglinge aufrecht erhalten werden." (Quelle: Zentrum für Psychiatrie, Wiesloch) Neun Wärter und fünf Wärterinnen verstarben dort in der Berichtsperiode. Die Todesursache ist unbekannt.

Weil erste Nachrichten über die Influenza aus Spanien kamen und somit den Ursprung dieser Krankheit dort vermuten ließen, bekam diese Influenza den Namen "Spanische Grippe". Die Krankheit kam in drei Wellen: Frühjahr/Sommer 1918, Herbst 1918 und 1919/20. Nach dem Abklingen dieser Krankheitswellen war die "Spanische Grippe" in der Öffentlichkeit fast ein halbes Jahrhundert lang kein Thema mehr. Die Forschung zur "Spanischen Grippe" erlebte 1976 einen Aufschwung beziehungsweise eine Wiederauflage durch das Buch "America’s forgotten Pandemic. The Influenza of 1918" von Alfred Crosby. 1998 gab es die erste wissenschaftliche Tagung zu diesem Thema in Kapstadt. Dennoch ist eine kollektive Erinnerung an die Grippe 1918/19 ganz besonders in Deutschland kaum vorhanden. Dem wird das Wieslocher Pandemie-Denkmal nun entgegentreten.

"Es sah aus wie ’Grippe.’" Dies bemerkte im März 1918 ein amerikanischer Landwirtschaftsinspektor in Kansas, als er eine Schweinekrankheit (Schweinepest) im Stall eines Armeelagers diagnostizierte. Dann erkrankten amerikanische Soldaten dort an der Grippe. Das war die Geburtsstunde der "Spanischen Grippe", die sich in rasanter Ausbreitung über Kontinente und Länder durch Mensch-zu-Mensch-Übertragung verbreitete.

Im Frühjahr 1918 trat die Spanische Grippe, die eigentlich nicht aus Spanien, sondern den USA kam, an der französischen Westfront auf. Die Krankenzahlen stiegen rasant. Bereits im Juli 1918 gab es 399.300 Neuerkrankte im deutschen Feldheer. Noch sah man in der Grippe eine harmlose Erkrankung. Heimkehrer und beurlaubte Soldaten sowie Kriegsgefangene brachten die Grippe hinein ins Deutsche Reich. Dort wurden Informationen über die Dramatik der Situation unterdrückt. "Auf der Pressebesprechung des deutschen Generalstabs vom 22. Oktober 1918 hieß es, dass auf Gesuch des Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes ’eine besorgniserregende und die ohnehin schwer belastete Stimmung der Bevölkerung ungünstig beeinflussende Berichterstattung über die Grippeerkrankungen in Deutschland’ in der Presse unterbleiben solle." (W. Witte. Erklärungsnotstand. a.a.O., Seite 75).

Prinz Max von Baden erkrankte und der Maler Egon Schiele starb an der Spanischen Grippe und mit ihm starben immer mehr. Anna Ritzhaupt ereilte das gleiche Schicksal. Sie erkrankte und zehn Tage später war sie tot. Badische Zeitungen meldeten: "Die Kranken sterben dabei in kürzester Zeit den Erstickungstod und sind (…) nach dem Tode blauschwarz." (W. Witte. Erklärungsnotstand. a.a. O., Seite 84).

Frauen seien häufiger gestorben als Männer und besonders in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen wütete die Influenza tödlich. Warum war für eine bestimmte Altersgruppe der Bevölkerung die Influenza lebensbedrohlicher als für den Rest der Bevölkerung? Diese Frage ist bis heute noch nicht völlig beantwortet. Zwei Theorien machten die Runde: Entweder hatten diese Menschen zu wenig oder zu viel Abwehrkräfte in ihrem Körper. Abgehärtete, arme Menschen erkrankten tatsächlich seltener daran.

Ein alter Grabstein will zum Nachdenken anregen

Bei der Spanischen Grippe herrschte Sprachlosigkeit im Deutschen Reich. Die Ministerialbürokratie Badens zeigte nur wenig Bereitschaft zum Handeln. Doch gab es auch amtliche Belehrungen. Es wurden umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen abgelehnt, dafür empfahl man Antineuralgische Mittel und kräftige Ernährung. Händedesinfektion und der Verzicht auf Bahnfahrten sowie Reisen wurden gefordert. Der Bezirksarzt, Geheimer Medizinalrat Dr. Ernst Kürz, berichtet für das erste Vierteljahr 1919 über Wiesloch Beruhigendes. Er stellt fest, "... dass die Grippe keine größere Verbreitung mehr erfahren habe. ’Infolge der schlechten Ernährungsverhältnisse machten sich die Folgeerscheinungen jedoch bei einer größeren Anzahl von Leuten immer noch geltend. In der Berichtszeit starben n u r noch 3 Personen an Grippe, während im Jahre 1918.220 Personen daran starben’." (GLA 446/164)

Fazit des Projekts "Pandemie-Denkmal" Wiesloch

Das Wieslocher Denkmal für die Opfer der "Spanischen Grippe" will zum Nachdenken anregen. Die Erinnerung an die Opfer dieser Seuche, deren Namen und Anzahl in unserer Zeit in Vergessenheit geraten sind, wird dadurch wiederbelebt. Nicht in kollektiver Erinnerung ist auch das Leid der Hinterbliebenen dieser Opfer. Familien wurden auseinandergerissen, Eltern verloren ihre Kinder, Kinder ihre Geschwister oder Eltern und Ehepartner ihre Gatten und Gattinnen. Hilflos mussten sie das Sterben mit ansehen und nach gewisser Zeit ihr Leben neu organisieren. Das Erlebte wurde oft ausgeklammert oder verdrängt, um Normalität wiederzugewinnen. Der tiefe, traumatisierende Schmerz aber blieb bestehen.

Das Denkmal gibt auch in Bezug auf unsere moderne Zeit zu denken. Wer glaubt, die Naturwissenschaft als Instrument des Menschen sei stärker als die Natur selbst und beherrsche sie dadurch, der irrt.

Info: Spenden für das Denkmal der "Opfer der Spanischen Grippe 1918/19" nimmt der gemeinnützige "Kulturverein Johann Philipp Bronner e.V." unter dem Kennwort "Pandemiedenkmal Wiesloch" unter der IBAN-Nummer DE06.6725.0020.0009128280 gerne entgegen.

(Die Verfasserin dankt Dr. Andreas Welker vom Gesundheitsamt des Landratsamtes Heidelberg für die freundliche und schnelle Recherche, Dr. Wilfried Witte, Berlin, für die Zurverfügungstellung von Material und Manuskripten zur "Spanischen Grippe" und dem PZN Wiesloch für den Textauszug aus dem Jahresbericht 1918)