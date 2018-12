Wiesloch. (teu) Eine kleine Dose kann in Wiesloch demnächst Großes bewirken und zum Lebensretter werden: die Rotkreuzdose, die eine rasche Informationsbereitstellung für die Rettungskräfte bei häuslichen Notfällen sicherstellen soll. Sie beinhaltet alle wichtigen Daten über den Patienten, die für die Helfer vor Ort entscheidend sind. "In derartigen Ausnahmesituationen kennen manchmal die Betroffenen nicht einmal mehr das eigene Geburtsdatum", weiß Andreas Schrafl-Zeiss vom Vorstand der Volksbank Kraichgau Stiftung. Der Prokurist war während seiner Zivildienstzeit selbst beim Rettungsdienst tätig und räumt ein: "Es wäre damals sicherlich eine deutliche Erleichterung gewesen, wenn man eine solche Dose vorgefunden hätte."

"Ich freue mich sehr, dass unsere Stiftung solche Projekte unterstützen darf", erklärte denn auch Peter Schäfer von der Volksbank Kraichgau in Wiesloch. Und Schirmherr OB Dirk Elkemann strahlte: "Ich bin stolz auf das ehrenamtliche Engagement in Wiesloch." So sei es immer wieder faszinierend, wie in der Stadt Ehrenamt und Engagement miteinander verzahnt seien: "Viele greifen eine Idee auf, befördern sie zusammen und am Ende wird ein Projekt daraus", betonte der Rathauschef, der sich zuversichtlich zeigte, dass sich die Rotkreuzdose bei den Rettungskräften durchsetzen werde.

Freuen sich über das gemeinsame Projekt "Rettungsdose": (v.li.) Manfred Kilian (Volksbank Kraichgau), Franz Schaidhammer und Jürgen Braun (Bürgerstiftung), Alfred Lampert und Erika Schultze (Stadtseniorenrat), OB Dirk Elkemann, Irene Thomas (Generationenbüro/IAV-Stelle), Peter Schäfer (Volksbank Kraichgau), Gerhard Hermann (DRK) und Andreas Schrafl-Zeiss (Volksbank Kraichgau Stiftung). Foto: Pfeifer

Und in der Tat: Geht es um die Wieslocher Rettungsdose, so sitzen Bürgerstiftung und Stadtseniorenrat, Rotes Kreuz, die Stadt Wiesloch und die Volksbank Kraichgau als Kooperationspartner in einem Boot. Während sich die Bürgerstiftung die Idee hierzu, die ursprünglich aus Großbritannien stammt, vom Lions-Club Hanau abgeguckt hat (Jürgen Braun: "Die Dose hat momentan einen absoluten Schneeballeffekt"), so erhielt der Stadtseniorenrat jetzt von der Volksbank Kraichgau Fördergelder für die Finanzierung der ersten 1000 Rotkreuzdosen. Erika Schultze, Vorsitzende des Stadtseniorenrats, bedankte sich herzlich für diese "wichtige Anschubfinanzierung", die helfe, "schnelle, adäquate Rettungsmaßnahmen einzuleiten", wenn Menschen in Notsituationen die Fragen der Helfer nicht mehr beantworten können.

Dabei ist das Prinzip der roten Dose denkbar einfach. Alle (lebens-)wichtigen Informationen wie persönliche Daten und Angaben zu Hausarzt und Angehörigen, Vorerkrankungen, aktuelle Erkrankungen sowie Medikamentenplan werden in ein regelmäßig zu aktualisierendes Formblatt eingetragen, das in der Rettungsdose, einem roten Kunststoffbehälter, aufbewahrt wird.

Die Dose mit dem Datenblatt befindet sich im Kühlschrank - ein Ort, der in jedem Haushalt einfach zu finden ist. Die Rettungskräfte wiederum werden über einen Aufkleber an der Innenseite der Haustür darüber informiert, dass und wo sich in der betreffenden Wohnung eine Rotkreuzdose befindet und können somit sofort reagieren.

Im neuen Jahr soll die Idee der Rettungsdose dann laut Erika Schultze der Bevölkerung bei Anlässen wie dem Neujahrsempfang oder später auch dem Stadtfest nähergebracht werden. Andreas Schrafl-Zeiss von der Volksbank Kraichgau Stiftung wünschte bereits jetzt "viel Erfolg beim Unter-die-Menschen-bringen."

Info: Ab dem 15. Januar wird die Rotkreuzdose gegen eine Spende auf dem Wieslocher Wochenmarkt, an der Information im Rathaus sowie im Ehrenamtsbüro der Stadt (Dienstag, 10 bis 12 Uhr, und Donnerstag, 19 bis 20 Uhr) angeboten. Mit den eingehenden Spendengeldern werden dann weitere Rettungsdosen finanziert. Nähere Infos gibt es unter Telefon 06222/3045922 (Bürgerstiftung Wiesloch) sowie im Internet unter www.buergerstiftung-wiesloch.de und www.stadtseniorenratwiesloch.de