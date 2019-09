Die Brücke am Bahnhof über die Bahntrasse muss saniert werden. Dafür hat das Land der Stadt Wiesloch jetzt einen Zuschuss über fast die Hälfte der Kosten zugesagt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (rö) Die Stadt Wiesloch darf sich über zwei Zuschüsse des Landes für dringend notwendige Brückensanierungen freuen. Wie das Verkehrsministerium jetzt mitgeteilt hat, wird sowohl die Sanierung der Brücke in der Walldorfer Straße (auf Höhe des Bahnhofs über die Gleise) als auch der nahe gelegenen Brücke, die über den Leimbach ins Gewerbegebiet "In den Weinäckern" führt, bezuschusst: im Fall der Walldorfer Straße mit 750.000 Euro bei Gesamtkosten von 1,6 Millionen, bei der kleineren Maßnahme in den Weinäckern mit 82.000 bei Gesamtkosten von 189.000 Euro.

Bei der Stadt Wiesloch lagen die Zuschussbescheide aus dem kommunalen Sanierungsfonds gestern noch nicht vor. Rüdiger Schwalb vom städtischen Hoch- und Tiefbauamt erklärte auf RNZ-Anfrage, dass die Sanierung der Brücke am Bahnhof nach der momentanen Planung ins Jahr 2021 verschoben sei. Als der Gemeinderat die Baumaßnahme im Februar beschlossen hat, war man noch von einem Beginn im Frühjahr 2020 ausgegangen.

Die Verschiebung wird notwendig, weil für einen Teil der Arbeiten die unter der Brücke verlaufende Bahnstrecke gesperrt werden muss und die Deutsche Bahn dafür laut Schwalb "zwei Jahre Vorlauf" benötigt. Die wohl sechswöchige Sperrung der Bahntrasse ist nun ab Juni 2021 geplant, für die Passagiere wird es dann einen Schienenersatzverkehr geben.

Allerdings hat sich auch auf der Kostenseite einiges verändert: Hatte der Gemeinderat im Februar noch Ausgaben von 870.000 Euro zugestimmt (war aber auch nur von maximal 350.000 Euro Zuschuss ausgegangen), lag der Zuschussantrag deutlich höher, nämlich bei 1,6 Millionen - deshalb wird sich das Gremium wohl nochmals mit der Maßnahme befassen, Änderungen sind möglich.

Wiesloch erhält für die Sanierung der Brücke über den Leimbach, die ins Gewerbegebiet "In den Weinäckern" führt, einen Landeszuschuss. Wann die Baumaßnahme ausgeführt werden kann, steht derzeit aber noch nicht fest. Foto: Pfeifer

Ebenfalls saniert werden soll die Brücke ins Gewerbegebiet "In den Weinäckern". Die ist zwar noch nicht sonderlich alt, aber stark beansprucht. "Je länger wir warten, desto größer werden die Schäden", sagte Schwalb, dementsprechend würden die Kosten steigen. Die Brücke sei in einem Bereich etwas "abgesackt", zudem seien an den Pfeilern Betonsanierungsarbeiten notwendig. "Eine Gefahr besteht nicht, aber das muss gemacht werden", erklärte Schwalb.

Der Zeitplan für diese eigentlich zeitgleich vorgesehene Sanierung hängt allerdings noch von den Plänen des Landes für den vierspurigen Ausbau der Landesstraße L723 zwischen Rauenberg und Walldorf ab. Sollte, wie momentan wohl vom Land geplant, in dieser Zeit an der Überleitung der L723 zur Bundesstraße B3 gearbeitet werden, "befürchten wir Sperrungen", so Schwalb.

Dann könne man nicht gleichzeitig auch an den beiden Brücken arbeiten, "sonst ist das Rewe-Zentrallager tot" - dessen Erreichbarkeit müsse gegeben sein. Eine Möglichkeit sei, die kleinere Brückensanierung eventuell aufs Jahr 2020 vorzuziehen. Für den früheren Zeitpunkt stehen aber bisher noch keine Mittel in der städtischen Finanzplanung.

Die Unterstützung des Landes kommt aus dem kommunalen Sanierungsfonds. Da sich landesweit viele Brücken in kommunaler Baulast in einem maroden Zustand befinden und dringend einer Instandsetzung bedürfen, hat das Land das Sanierungsprogramm für Brücken aufgelegt und für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 119 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte in einer Pressemitteilung: "Das Förderprogramm ist notwendig und erfolgreich. Die kommunale Resonanz ist groß. Nachdem im Jahr 2018 bereits 181 Projekte gefördert und damit Gesamtinvestitionen von rund 115 Millionen Euro angestoßen wurden, wird die Zahl der Vorhaben im Jahr 2019 nochmals deutlich übertroffen."

Damit unterstütze die Landesregierung die Kommunen bei der Sanierung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur erheblich. Zusammen mit den Städten und Gemeinden wolle man langfristige Sperrungen vermeiden, so Hermann.