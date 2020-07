Wiesloch. (seb) "Mir macht’s immer noch Spaß": Helmut Pfeifer ist gerne nah bei den Menschen, hat "das Ohr am Puls der Stadt", wie es Wiesloch in einer Würdigung ausdrückte. Er begleitet das sportliche und kulturelle Leben mit seiner Kamera und ist gerne und oft gesehener Gast auf den verschiedensten Veranstaltungen in der Region.

Am heutigen Dienstag feiert er seinen 70. Geburtstag – in kleinem Rahmen, während er sich einige Tage Urlaub gönnt. Die ersten Gratulanten sind Lebensgefährtin Petra Geiger, Sohn Jan, Schwiegertochter Tamara und Enkelin Lisa.

Der selbstständige Fotograf, der allein für uns von der RNZ zahllose Termine übernimmt, wurde am 7. Juli 1950 in Rauenberg geboren und lebt heute in Wiesloch. Das Fotografieren brachte er sich als Autodidakt selbst bei, gelernt hat er Buchdrucker bei der RNZ-Tochter Heidelberger Mediengestaltung HVA.

Dann kam der schicksalhafte Moment: Die Redaktion des Wieslocher Tageblatts kehrte einst gerne im Hotel Pfalz ein und fragte die Hotel-Chefin Barbara Pfeifer, die 2005 verstorbene Ehefrau des Jubilars, ob sie nicht jemanden kenne, der fotografieren kann. Vom Schwiegervater mit einer Kamera ausgestattet, machte Helmut Pfeifer sich auf: "Seitdem hat mich das Fotografieren nicht mehr losgelassen."

Von 1974 bis 1983 war Helmut Pfeifer fürs Tageblatt aktiv, danach auch für die Rhein-Neckar-Zeitung. Ab 1981 arbeitete er für drei Jahre bei der Sportagentur Baumann in Ludwigsburg, da war er mit der Kamera in der ganzen Welt unterwegs, bei Tour de France, Formel-1-Rennen oder Bundesligaspielen. Unter anderem erhielt der Jubilar 1981 die Auszeichnung "Sportfoto des Jahres".

Sein Können wird in jedem Pressefoto deutlich, seine Leidenschaft im Gespräch eindeutig spürbar. Er fing an mit Schwarzweiß-Fotografie und machte scheinbar mühelos die Fortschritte bis hin zur heutigen Digitaltechnologie mit. Hinzu kommen seine liebenswürdige, verbindliche Art und sein Humor: "Wenn du als Stoffel irgendwohin gehst, hast du keine Chance, ein gutes Bild zu machen."

Er merkt sich Gesichter, kennt die Ansprechpartner, hat Besonderheiten im Blick, beobachtet genau und fühlt sich in den Moment ein, um je nach Anlass, von Vereinsfesten über Geburtstage bis zu Sportturnieren, das passende Bild zu machen. "Du musst dich auskennen, vor Ort umschauen, die Kamera beherrschen und sie immer fest im Griff haben."

Zu all dem gesellt sich außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement: Seit 1991 ist er bei den Freien Wählern Wiesloch und ist schon 26 Jahre ehrenamtlich im Wieslocher Gemeinderat. 2019 hat er dafür die Bürgermedaille der Stadt erhalten, schon 2013 die silberne Ehrennadel des Gemeindetags für 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit.

"Ein paar Jahre" will Helmut Pfeifer noch als Fotograf aktiv sein. Er freut sich auch, dass die nächsten Generationen seine Leidenschaft teilen. Sein Sohn Jan ist nämlich Mediengestalter und ebenfalls erfolgreicher Fotograf, er hatte mit neun, 1985, sein erstes Foto in der RNZ. "Er ist besser als ich", sagt sein Vater stolz. Und Enkelin Lisa, 16 Jahre, die momentan vor allem sehr gute Noten sammelt, ist auch fleißig mit der Kamera unterwegs.