Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das Winzerfest in Wiesloch wird künftig unter veränderten Vorzeichen stattfinden. "Wir als Stadt und gemeinsam mit dem Gemeinderat haben uns mit dem Festplatzbetreiber Willi Lowinger darauf geeinigt, den bestehenden Vertrag für die Pacht des Festplatzes aufzulösen und dies einvernehmlich", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Entscheidung war in der Vorwoche hinter verschlossenen Türen im Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) gefallen.

Willi Lowinger und seine Tochter Karen. Archivfoto: Helmut Pfeifer

Für Willi Lowinger, den Festplatzbetreiber, war das zunächst eine Enttäuschung. "Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als der Oberbürgermeister in einem persönlichen Gespräch das Angebot unterbreitete, den Vertrag aufzulösen", sagte er auf RNZ-Nachfrage. "Wir haben uns dann aber geeinigt und dies ohne Probleme. Allerdings musste ich bereits unterschriebene Verträge mit rund zehn Schaustellern wieder auflösen, zum Glück zeigten sich alle verständnisvoll." Besonders bedauerlich ist aus Lowingers Sicht, der seit über 60 Jahren auf dem Festplatz aktiv war: 2022 hätte es wieder ein Riesenrad gegeben. Jetzt geht er davon aus, dass wenigstens ein Kinderkarussell und ein Stand mit Süßigkeiten in das neue Konzept mit eingebaut werden.

Nach nunmehr zwei Jahren Zwangspause für das Winzerfest wegen Corona und mit lediglich zwei kleineren Ersatzveranstaltungen in der Innenstadt wolle man die Chance ergreifen, das Traditionsfest für die Zukunft neu auszurichten, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Wie Elkemann betonte, hat das Fest seit drei Jahren mit dem Weindorf, das durchweg gut angekommen ist, eine Wendung erfahren. "Es entstand wieder eine Art Winzerfestflair", so Elkemann. Außerdem habe man feststellen müssen, dass in den letzten Jahren das Angebot auf dem Festplatz von den Besucherinnen und Besuchern nur "mäßig angenommen" worden sei.

Die Idee ist nun, das Konzept des Weindorfs weiterzuverfolgen und auszubauen. In einer Pressemitteilung wird dabei unter anderem aufgeführt, man denke dabei an eine Erweiterung in den Gerbersruhpark hinein und auch für Veranstaltungen könnte der Pavillon genutzt werden. Weiterhin will man prüfen, ob man die Anzahl der Winzer – in den zurückliegenden Jahren waren es sechs bis sieben – moderat steigern könnte, um so die Vielfalt der angebotenen Weine zu erhöhen. Ebenso soll in die Überlegungen einfließen, ein kleines Angebot für Kinder in das Konzept mit einfließen zu lassen.

Jetzt soll die Zeit genutzt werden, vorhandene Ideen weiterzuentwickeln und mögliche Investitionen im Bereich des Gerbersruhparks zu prüfen. Von Verwaltungsseite wird man mit den Beteiligten ein Planungsgremium etablieren, um alle Vorstellungen unter einen Hut zu bringen. Ebenso werden Anregungen aus den bisherigen Winzerfest-Workshops und aus der Winzerfest-Umfrage der SPD mit in die Überlegungen einfließen.