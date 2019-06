Das Weindorf im Gerbersruhpark hat dem Winzerfest ein ganz neues Flair verliehen und kam beim Publikum bestens an. Dieses Jahr soll es an beiden Winzerfest-Wochenenden stattfinden. Archiv-Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (hds) Gute Nachrichten für die Freunde des Weindorfes beim diesjährigen Winzerfest, das vom 23. August bis 1. September stattfinden wird. In diesem Jahr sind die Winzer aus der Region gleich an zwei Wochenenden am Rande des Gerbersruhparks vertreten. Am Auftaktwochenende - vom 23. bis 26. August - und zum Finale (30. August bis 1. September) haben die Besucher Gelegenheit, in idyllischer Umgebung die heimischen Weine zu genießen.

An den beiden Wochenenden ist das Weindorf jeweils von 17 bis 23 Uhr geöffnet. "Es ist uns gelungen, noch einen weiteren Winzer mit einzubinden", berichteten Andrea Gärtner und Ines Adam von der Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales. 2019 wird es bekanntermaßen kein großes Festzelt geben, da der Betreiber der zurückliegenden Jahre, die Dachsenfranz GmbH, nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Ersatz konnte nicht gefunden werden.

So machten sich alle Beteiligten Gedanken, wie das Traditionsfest doch möglichst attraktiv gestaltet werden könnte. Mit der "Verlängerung" des Weindorfs, das seit zwei Jahren fester Bestandteil des Winzerfests ist, trägt man dem Wunsch vieler Besucher Rechnung. Die gemütliche und kommunikative Alternative zum Zelt und dem Rummelplatz hatte dazu geführt, dass auch wieder Besucher den Weg auf das Winzerfest fanden, die seit längerer Zeit durch Abwesenheit glänzten.

"Die Angebotspalette bleibt bestehen, wir planen zudem in Absprache mit den Winzern noch einige Highlights", berichteten Gärtner und Adam. So wird es auch einen Stand der Dachsenfranz GmbH geben, an dem unter anderem wieder Flammkuchen angeboten wird.

Der Festplatz wird während des gesamten Festes die komplette Woche über geöffnet sein und auch dort wird es einige Neuerungen geben. So ist, wegen des größeren Platzangebots, eine Achterbahn als Hauptattraktion vorgesehen, ein oder mehrere kleine Zelte laden zum Verweilen ein und die frühere, eher provisorische Verbindung zwischen Weindorf und Festplatz soll verbessert werden.

"Natürlich werden die klassischen Veranstaltungen wegfallen, so beispielsweise der Seniorennachmittag, aber da haben wir für das kommende Jahr bereits Überlegungen angestellt, wie wir diesen zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort fortführen können", meinte Andrea Gärtner. Trotzdem wird nicht ganz auf bestimmte Veranstaltungen verzichtet werden. So sind der Kurpfälzer Abend (voraussichtlich am Weindorf) und auch ein Rockkonzert (eher auf dem Festplatz) angedacht.

"Wein und Markt" wird am Samstag, 31. August, stattfinden. "Auch da hat sich das im Vorjahr bereits umgesetzte Konzept bewährt und dies wollen wir fortsetzen", kündigte Ines Adam an. Unter der bewährten Regie des Verkehrsvereins werde das im Vorjahr eingeführte Toilettenkonzept weiter verbessert, außerdem hat man sich darauf verständigt, beim Alkoholangebot "weitestgehend" auf "harte Sachen" zu verzichten. "Uns freut besonders, dass wieder viele Vereine ihre Teilnahme zugesagt haben", freute sich Andrea Gärtner.

Eröffnet wird das Winzerfest am Freitag, 23. August, am frühen Abend mit viel Musik und mit der Vorstellung der neuen Weinkönigin in und rund um den Pavillon im Gerbersruhpark.