Wiesloch. (hds) Im Vorjahr sei er, so Oberbürgermeister Dirk Elkemann, noch optimistisch bei seiner Haushaltsrede gewesen. „Dies muss ich heute revidieren, denn es mehren sich die Anzeichen auf eine Eintrübung bei den Konjunkturaussichten und dies wird auch an unserer Stadt nicht spurlos vorübergehen“, sagte das Stadtoberhaupt in seiner Haushaltsrede. Allein beim Blick auf den Ergebnishaushalt und dessen künftige Entwicklung müsse man konstatieren: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Immerhin habe sich dieser Bereich in den zurückliegenden Jahren stets im Positiven bewegt, nun müsse eine gegenteilige Entwicklung beobachtet werden.

Das liege allerdings weniger an den konjunkturellen Prognosen, sondern sei vielmehr die Folge der „aktuell gewaltigen Investitionen“, die vorzunehmen seien. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen werde man ab 2021 buchstäblich „von der Substanz leben“, da all dies nicht mehr durch Einnahmen aufzufangen sei.

Mit Sorge, so Elkemann, betrachte er, dass seitens des Gemeinderats weiter „munter Anträge“ gestellt würden. Insbesondere nach der Neukonstitution nach den Kommunalwahlen im Frühjahr beobachte er, wie die Fraktionen ein „griffiges Profil“ zu entwickeln suchten. „Nicht alle Anträge kosten Geld, doch drängt sich dabei der Verdacht auf, dass nach ’Wohltaten’ für einzelne Klientel nun auch bei anderen Personenkreisen etwas ankommen soll.“ Dies könne jedoch nur dann funktionieren, wenn solche Maßnahmen aus anderen Töpfen, insbesondere von Bund und Land, gefördert würden.

„Andernfalls muss jede zusätzliche Ausgabe kritisch geprüft und im Zweifel zurückgestellt werden“, mahnte er an. Sollten Abschreibungen und Zinsen ansteigen und damit die „Luft zum Atmen“ nehmen, hätte dies sicherlich Auswirkungen. „Dies könnte unsere Kernaufgaben verhindern und würde mittelfristig dazu führen, auf lieb gewonnene Institutionen aus dem freiwilligen Angebot der Stadt zu verzichten.“

Einer Erhöhung von Steuern erteilte Elkemann eine klare Absage. „Wir sind, gerade im Hinblick auf Walldorf und St. Leon-Rot, bereits am oberen Limit und können unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden nicht weiter belasten“, so der OB. Vielmehr müsse es darum gehen, das von ihm bereits seit Jahren propagierte Bestreben, die angestoßenen Projekte zur Entwicklung von Wohnraum und Gewerbeflächen zielgerichtet voranzutreiben. Positiv sei dabei anzumerken, dass die Mehrheit im Gemeinderat den dafür notwendigen Personalbedarf anerkenne und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stelle.

„Mit Sorge sehe ich allerdings die Entwicklung, über immer strengere Vorgaben zum sozialen Wohnungsbau und beim Klimaschutz Gefahr zu laufen, Investoren zu verlieren.“ Es werde daher eine Herausforderung sein, das zuletzt im Gemeinderat beschlossene Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sowie bezahlbaren Wohnraum in die laufenden Planungen zu integrieren. „Wir brauchen zusätzliche Einwohner und zusätzliche Gewerbesteuerzahler – und wir brauchen sie bald.“

Bezüglich der anstehenden Investitionen sprach er von einem „Gipfel im kommenden Jahr“, denn immerhin müssten 21 Millionen für unterschiedliche Aktivitäten aufgewendet werden. „Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden die Bereiche Schulen und Kindergärten. Mit Ausgaben in Höhe von fast 18 Millionen Euro schaffen wir optimale Voraussetzungen dafür, dass unsere Kinder die beste Betreuung und Bildung erhalten können.“

Als Hypothek für die Zukunft bezeichnete Elkemann die anstehende Neuverschuldung. Auch wenn diese, im Gegensatz zu 2020, in den Folgejahren geringer ausfalle, führe dies auf einen Weg immer weiter in den „roten Bereich“, aus dem man bald wieder einen Weg herausfinden müsse.

„Dennoch: Wir leisten mit einem hohen Aufwand die Sicherung und den Ausbau unserer Infrastruktur, auf die wir stolz sein können.“ Bezüglich der Verschuldung merkte der OB an, nach der aktuellen Phase einer hohen Investitionstätigkeit müsse man sich mittelfristig um den Schulden-Abbau kümmern, um für die kommenden Generationen finanzielle Spielräume zu erhalten.