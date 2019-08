Wiesloch. (zlb) Das Programmheft für das Herbst-Wintersemester 2019/20 der Volkshochschule Südliche Bergstraße liegt seit einigen Tagen in Banken, Rathäusern und Geschäften der Mitgliedsgemeinden sowie im Eingangsbereich des VHS-Zentrums, Ringstraße 1, zum kostenlosen Mitnehmen bereit (Das Programm finden Sie auch hier rechts als Download)

Die RNZ informierte bereits über das Kursangebot einiger Fachbereiche. Hier folgt nun ein Überblick über neue und herausragende Beispiele im Bereich Gesundheit und Wellness.

Am Freitag, 20. September, öffnet die VHS Südliche Bergstraße ihre Türen zur "Langen Nacht der Volkshochschulen". Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm: Tänze, Marionettentheater, ein Sprachquiz und andere Spiele, Kultur und Politik laden bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten, passenden Getränken und Livemusik zum Genießen und zum Austausch miteinander ein. Diese Veranstaltung ist Teil des Jubiläumsprogramms zum 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen in Deutschland und findet an diesem Abend erstmals bundesweit statt. Sie bildet den Auftakt zu einem Herbst-/Wintersemester unter dem Motto "zusammenleben. zusammenhalten". Das Jubiläum geht zurück auf die Weimarer Verfassung, die erstmals den Anspruch auf Weiterbildung in staatlicher Verantwortung erhob. Darauf will die hiesige VHS an diesem Abend gemeinsam mit ihren Gästen anstoßen und außerdem - passend zum Semesterthema - ein Zeichen für Offenheit, Vielfalt und Zusammenhalt setzen. (zlb)

"Körperliches und psychisches Wohlbefinden sind entscheidende Voraussetzungen, um die Herausforderungen im Beruf und im Privatleben erfolgreich bewältigen zu können", sagte VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter im Gespräch mit unserer Zeitung und fuhr fort: "In unseren Bildungsangeboten zeigen wir auf, was alles zu einem gesunden Lebensstil gehört, wie man Stress abbaut, den Körper positiv wahrnimmt, die eigene Kraft spürt und sich ausgewogen ernährt."

Yoga ist ein hervorragendes Instrument zur Entspannung und erfolgreichen Stressbewältigung. Gleichzeitig stärkt es den gesamten Körper und verhilft zu mehr Beweglichkeit. Im VHS-Programm findet jeder den passenden Yogakurs: Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, Vinyasa Power Yoga oder Yin-Yoga sind nur einige der zahlreichen Kursangebote. Es gibt auch eine große Auswahl an Qigong-, Taiji-, oder Pilateskursen, ebenso Feldenkrais, Alexandertechnik und Cantienica. Neu aufgenommen wurde in Sandhausen der Kurs Autogenes Training.

Neben bewährten Gymnastikkursen, Fitnesstraining und der ganzheitlichen Rückenschule findet man im Programm neue Trends wie Outdoor Fitness oder Piloxing. Gelenkschonend ist das Training im Wasser wie beispielsweise beim Aqua-Jogging. Nach wie vor beliebt sind das Tanz- und Fitnessprogramm Zumba-Fitness, aber auch klassisches Ballett und Paartanzkurse.

Für Gesundheit und Genuss sorgen die Kochkurse der VHS. So findet man neben "Gesund kochen bei Diabetes" auch "Alles Kartoffel", einen Kochkurs für junge Leute: "Cook it like Jamie" und vieles mehr. Kochkurse für die Küche aus aller Herren Länder, für Fingerfood und Snacks werden in reicher Auswahl angeboten.

Info: Weitere Auskünfte und Anmeldungen unter Telefon 06222/92960 oder hier