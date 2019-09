Baiertal. (hds) Es ist ein Fest beim Fest: Der Umzug genießt bei der "Briggehossla Strooßekerwe" stets einen besonderen Stellenwert. Alle fiebern dem Großereignis entgegen, in die Vorbereitungen wird viel Schweiß und Engagement gesteckt, will man doch dem verwöhnten Publikum etwas Besonderes bieten. In diesem Jahr stand das fröhliche Ereignis unter dem Motto "Kult-Fernsehserien".

Insgesamt 16 Gruppen hatten sich bei herrlichem Wetter aufgemacht, um lautstark durch die Straßen Baiertals zu ziehen. Bereits vor dem Startschuss hatten sich viele gemütlich an den Straßenrändern eingerichtet, es gab Kaffee und Kuchen oder ein Gläschen Sekt. Tische und Sitzmöglichkeiten waren von den Anwohnern aufgebaut worden, man schaute vom eigenen Garten oder vom Kissen auf dem Fenstersims aus zu.

25 Grad zeigte das Thermometer an, kühlende Getränke waren somit unverzichtbar, ob aus dem eigenen Kühlschrank oder aus einem der zahlreichen "Versorgungsstände" entlang des Gauangelbachs. Viele hatten zudem die sonntägliche Küche kalt gelassen, um sich auf der Kerwe mit kulinarischen Köstlichkeiten zu versorgen.

Los ging es mit dem Wagen der Kerweborschde, die von den Kurpfälzischen Weinhoheiten optimale Hilfestellung auf ihren Wagen erfuhren. In Anlehnung an die Serie "Game of Thrones" hatte man flugs umgedichtet und daraus "Game of Briggs" zu machen. Und um dies zu verdeutlichen, hatte man eine kleine Brücke auf dem Wagen montiert. Schon von Weitem zu hören war der Musikverein Baiertal, dessen Mitglieder es sich nicht nehmen ließen, an manchen Stellen - als der Zug ins Stocken geriet - ein kurzes Platzkonzert einzustreuen, sehr zur Freude der begeisterten Zaungäste.

Überschaubar das "Traumschiff" der Ortschaftsräte: "Das ähnelt doch eher einer Badewanne", war da humorvoll aus dem Publikum zu hören. Die Knirpse des evangelischen Kindergartens waren als "Schneewittchen und die sieben Zwerge" angetreten und der Stadtteilverein Baiertal kam als "Schwarzwaldklinik" daher - die mitgeführten Blutkonserven erwiesen sich als Hochprozentiges, das fleißig an die Besucher verteilt wurde. Als Bienchen traten die Kleinen vom katholischen Kindergarten St. Gallus auf, gefolgt vom Stadtteilverein Altwiesloch, der mit seinem Team als "Addams Family" dunkel gewandet und einen kleinen Sarg hinter sich herziehend "Angst und Schrecken" verbreitete.

Auf die "Schlümpfe" hatte sich die Spielvereinigung Baiertal festgelegt. In Trikots und mit Zipfelmützen thronten sie hoch auf ihrem Wagen. Mit dabei die befreundeten Kerweborschde aus Eschelbach, die fröhlich in die Pedale traten, um ihr Gefährt auf Kurs zu halten und Bier an die Zuschauer verteilten. Einen besonderen Wagen gab es zudem zu bewundern: Einstige Kurpfälzische Weinhoheiten hatten es sich nicht nehmen lassen, emsig Rebensaft für die Winzergenossenschaft Kraichgau zu verteilen. Selbstironisch ihr Motto dabei: "Mit viel Rumor stellen wir uns euch als Alteisen vor".

Als die "Drei Damen vom Grill" traten die Trauerschnallen in Erscheinung, gefolgt von den "Bachstelzen" mit ihren fantasievollen Kostümen. Das Männerballett hatte sich von der amerikanischen Kultserie "Sex and the City" inspirieren lassen, wobei es ganz ohne echte weibliche Unterstützung nicht ging. Die Junge Garde stolzierte daher und am Ende war es der Wagen des Männergesangvereins Frohsinn, dessen Mitglieder sich die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll zum Thema gemacht hatten. Anschließend wurde an der Bach-Festmeile fleißig weitergefeiert.

Unterstützt wurde der Festumzug unter anderem von Rotem Kreuz und Feuerwehr Baiertal. Der Flohmarkt von Marianne Kammer und ihrem Helferteam hatte sich diesmal dafür entschieden, den Verkaufserlös dem Schützenverein Baiertal zur Verfügung zu stellen. Dessen Räumlichkeiten waren bei einem Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen worden. "Wir wollen da helfen", so Kammer, die sich über eine große Resonanz freuen konnte. Und so kamen 700 Euro zusammen, mit denen die Anschaffung einer Theke und einer neuen Küche unterstützt werden soll.