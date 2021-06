Lehrerin Britta Niehoff vergräbt mit zwei Schülern der Bronner-Schule die Teebeutel auf der Stadtwingertanlage in Wiesloch. In drei Monaten sollen sie wieder ausgegraben werden und Aufschluss über den Zustand des Bodens geben. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Jeden Tag werden ungefähr 80 Fußballfelder Boden in Deutschland verbraucht", erklärt Britta Niehoff. Dabei sei der Boden extrem wichtig, "wir ernähren uns davon", so die Lehrerin für Wirtschaftsgeografie. Niehoff unterrichtet an der Johann-Philipp-Bronner-Schule in Wiesloch, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der zwölften Klasse nimmt sie an einem bundesweiten Projekt teil, um den Zustand des Bodens vor der eigenen Haustür zu erfassen: einfach und ohne große Hürde mithilfe eines Teebeutels.

Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern sowie mehr als 300 Schulen nehmen an der "Expedition Erdreich" teil. Dabei wird der Bodenzustand an bis zu 9000 Standorten erforscht. Einer davon befindet sich nun auf dem Gelände der Stadtwingertanlage unterhalb des Gerbersruhparks, dort, wo künftig der internationale Kräutergarten entstehen soll. Vergangenen Montag vergruben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Niehoff dort insgesamt vier Teebeutel im Abstand von 15 Zentimetern. Die Beutel der Teesorte Grüntee und Rotbusch bleiben nun eine Weile im Boden, in drei Monaten werden sie wieder ausgegraben.

"Dann wird untersucht, wie sehr sie von Lebewesen durchwachsen sind", erläutert Niehoff. Der geringe Abstand von 15 Zentimetern sei notwendig, "damit die Bodentiere auch vom einen zum anderen Teebeutel wandern". Wissenschaftlich begleitet wird die "Expedition Erdreich" vom Bona-Res-Zentrum für Bodenforschung und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Diese Art der Datenerhebung – die sogenannte Tea-Bag-Index-Methode – ist ein wissenschaftliches Verfahren, mit dem bestimmt werden kann, wie schnell Bodenorganismen Pflanzenreste abbauen, informiert eine Pressemitteilung des "Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie", einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Um den Tea-Bag-Index zu bestimmen, werde pflanzliches Material – in diesem Fall eben Grün- und Rotbuschtee – gewogen, vergraben, dort zersetzt und nach dem Ausgraben erneut gewogen.

"Aus dem Gewichtsunterschied zwischen Start- und Endgewicht der Teebeutel lässt sich der Tea-Bag-Index berechnen", heißt es in der Mitteilung. Bei der "Expedition Erdreich" werde dieser Index als Indikator für die biologische Aktivität im Boden genutzt.

Da die Zersetzungsrate aber von zahlreichen Bodeneigenschaften abhängt, werden neben dem Tea-Bag-Index unter anderem auch der PH-Wert und die Bodenart des Standorts untersucht. "Ungefähr acht, das ist relativ alkalisch", sagt Niehoff, nachdem ein Schüler den PH-Wert des Stadtwingert-Bodens gemessen hat. Der Wert entspreche etwa dem von Meerwasser, "hier wächst eher Luzerne, Gerste oder Zuckerrübe, aber über 7,4 wird es dünn", erklärt die Lehrerin.

Aber der Boden in Wiesloch sei generell nicht optimal, da er viel mit Schwermetallen belastet sei. Denn früher ist Niehoff zufolge in der Weinstadt Silber abgebaut worden. Zudem gebe es auch anstehendes Gestein, also ursprüngliche Vorkommen, die es ohne äußeren, etwa menschlichen Einfluss hier gibt. Die Lehrerin erklärt weiter, dass die Daten nach der Auswertung in eine digitale Datenbank eingetragen werden. Dort könne man auch die Ergebnisse anderer Standorte sehen und einen guten Überblick über die Zustände der Böden gewinnen.

"Das Ziel ist, den Boden zu schützen und zu schauen, was für ein Potenzial er hat", erklärt Niehoff weiter. Außerdem fließen die gewonnenen Daten in nationale und internationale Forschungsprojekte zur nachhaltigen Bodennutzung ein. Ein Teil der Ergebnisse werde zudem für die Klimamodellierung genutzt.