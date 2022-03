Wiesloch. (hds) Wie und wo künftig im Stadtgebiet Fotovoltaik-Anlagen installiert werden sollen, wird erst final bei der März-Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Im zurückliegenden Treffen des Gremiums hatte die Klimaschutzmanagerin Rebekka Mandler bereits eine Strategie der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken vorgestellt. Die Schwerpunkte, so das Konzept, sehen dabei unter anderem bei Neubauten und Dachsanierungen von kommunalen Gebäuden vor, ab sofort Fotovoltaik-Anlagen zu installieren. "Wir werden außerdem auch alle anderen Dächer, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, dahingehend überprüfen, ob dort ebenfalls Anlagen angelegt werden können", sagte Mandler. Ziel sei es, bis 2040 sämtliche kommunalen Dächer mit Fotovoltaik-Anlagen auszurüsten.

In einem weiteren Schritt sollen Wieslocher Unternehmen mit freien "Dachkapazitäten" zu Installation von Anlagen motiviert werden. "Wir werden dazu eine Informationsveranstaltung ansetzen, um fachliche Beratung anbieten zu können", kündigte Mandler an. In einem zweiten Schritt sind auch solche Informationen für interessierte Privatleute geplant. Als dritten Punkt nannte die Klimaschutzmanagerin eine Initiative der Stadtwerke, Freiflächen für Fotovoltaik-Anlagen nach einer Vorprüfung einzurichten. "Wir werden also zunächst gemeinsam eine Potenzialanalyse auf den Weg bringen. Die Stadtwerke selbst sollen laut Mandler ein lokales Installationsnetzwerk aufbauen sowie die Kooperation mit Herstellern von solchen Anlagen prüfen. Wegen der Neuorganisation der Stadtwerke mit der Eingliederung der Technischen Dienste und der Gärtnerei könne dies jedoch erst im kommenden Jahr umgesetzt werden. Mandler gab zu bedenken, man werde sicherlich dazu mehr Personal benötigen, vor allem im Bereich Vertrieb.

"Wir begrüßen die Initiative für die jetzt vorgelegte Strategie. Es ist aber auch höchste Eisenbahn", so der Grünen-Fraktionsvorsitzende Gerhard Veits. Bisher sei fast nichts passiert, obwohl es sich bei der Fotovoltaik um eine ausgereifte Technologie handele. Es dürfe jetzt nicht nur um Konzepte gehen, vielmehr müsse all das schnell umgesetzt werden. "Wir erwarten für die kommende Sitzung konkrete Vorschläge, speziell im Zusammenhang mit zur Verfügung stehen Freiflächen wie beispielsweise Parkplätzen", fügte er hinzu. Gert Weisskirchen (SPD) forderte, die Strategie dürfe kein "Eliteprojekt" werden. "Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mit einbinden, vielleicht sogar über Genossenschaften, um sie somit aktiv beteiligen zu können." Jochen Filsinger (Freie Wähler) schlug vor, bei der Überprüfung der Parkflächen vor allem auch die Einrichtung von Ladesäulen für E-Autos mit einzubeziehen.

In einem weiteren Punkt stellte Rebekka Mandler Vorschläge vor, wie die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für Klimaschutzmaßnahmen genutzt werden könnten. Teilweise geht es dabei um Gelder, die für die Fotovoltaik-Strategie anfallen. So will man 200.000 Euro in die Hand nehmen, um Dächer von zwei Pumpwerken auszustatten. 100.000 Euro sollen, so der Verwaltungsvorschlag, verwendet werden, um die öffentliche Ladeinfrastruktur zu optimieren. Damit soll der Ausbau der Elektromobilität vorangetrieben werden. "Damit können wir noch in diesem Jahr beginnen", versprach Mandler. Etwas mehr als 77.000 Euro sind in einem ersten Schritt für Fotovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern reserviert und die Beleuchtung in der Helmut-Will-Sporthalle soll gegen energiesparende LED-Technik ausgetauscht werden (85.000 Euro). Des Weiteren will man 22.400 Euro für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug (Einsatz auf den Friedhöfen) ausgeben.

Begrüßt wurde das Programm vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Richard Ziehensack. Er lobte insbesondere, dass innerhalb der Verwaltung fachbereichsübergreifend gearbeitet werde. Veits bemängelte, es fehle nach wie vor eine kommunale Wärmeplanung und er fragte nach, ob es noch weitere Hallen im Stadtgebiet gebe, die auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden könnten. Ansonsten sei man mit dem Angekündigten einverstanden, jetzt gehe es vordringlich darum, Fahrt aufzunehmen. Barbara Dortans (CDU) bat darum, in Sachen Ladestationen die Stadtteile nicht zu vergessen und Thorsten Krings (FDP) fragte nach dem dazu notwendigen Geschäftsmodell. Filsinger meinte, es müsse geklärt werden, welche Strom-Art in die Ladesäulen eingespeist werde, und forderte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Beide Themenkomplexe werden am Mittwoch, 16. März, ab 17.30 Uhr in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Palatin, Ringstraße 17-19, erneut behandelt, abschließend in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 30. März.