Wiesloch. (RNZ) Am Montag, 31. Mai, und am Donnerstag, 10. Juni, ist mit Verkehrsbehinderungen auf der L 723 zwischen Walldorf und Rauenberg zu rechnen. Die L 723 als Verbindung zu den Autobahnanschlussstellen der A 5 in Walldorf und der A 6 in Rauenberg ist durch den Berufsverkehr morgens und abends stark belastet. Ihr Ausbau wird schon lange gewünscht und ist Teil des Mobilitätspakts Walldorf/Wiesloch geworden. Jetzt sind hierfür Erkundungsbohrungen notwendig.

Die Prüfstelle für Straßenbau- und Geotechnik des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird am Montag, 31. Mai, und am Donnerstag, 10. Juni, Untersuchungsarbeiten auf der L 723 zwischen der A 6-Anschlussstelle und der Einmündung der Wieslocher Straße in Walldorf – bei der Tankstelle – durchführen. Die Arbeiten sollen jeweils gegen 9 Uhr starten, damit der Berufsverkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Denn für die Bohrungen und die Probenentnahmen ist es auch erforderlich, direkt auf der Landesstraße zu arbeiten.