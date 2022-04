Ein Bauplatz in zweiter Reihe mitten im Ort: Um solche Baulücken, wie hier in Baiertal, zu schließen, will die Stadt Wiesloch nun ein Kataster einführen – auch, um verkaufsbereite Eigentümer und Käufer zusammenzubringen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. 200 Baulücken gibt es im gesamten Stadtgebiet und diese nicht bebauten Grundstücke umfassen 90.667 Quadratmeter. "Wir wollen mit einem Baulückenkataster, das derzeit in Vorbereitung ist, allen Interessenten einen Überblick bieten, wo hier bei uns noch Fläche zur Verfügung steht", informierten jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt Anika Schiffer und Harald Schneider von der Fachgruppe Stadtentwicklung und Baurecht. Die jetzt vorgestellten Zahlen wurden in den zurückliegenden Monaten ermittelt und sind daher aktuell.

Der Wohnraumbedarf in Wiesloch und die Nachfrage nach Baugrundstücken sei "anhaltend hoch". Vor dem Hintergrund einer klimagerechten, städtebaulichen Entwicklung und einem sparsamen Umgang mit der Ressource "Boden" spiele die Aktivierung aller Flächenpotenziale im Innenbereich eine besondere Rolle. Geplant sei eine mehrstufige Strategie. So ist ein Anschreiben mit einem Fragebogen vorgesehen, ebenso ein Info-Flyer. "Wir wollen damit ein Bewusstsein für "Baulücken" bei den Eigentümerinnen und Eigentümern schaffen und die Verfügbarkeit dieser Flächen ermitteln", erläuterte Schiffer. Ziel ist es, ein entsprechendes Kataster auszuarbeiten, das bei der Vermittlung verkaufsbereiter Grundstückseigentümer und Bauwilligen unterstützen soll. Er betonte, das Kataster beruhe auf Freiwilligkeit. "Wir können natürlich niemanden zwingen, sich aktiv daran zu beteiligen", sagte Schneider. Dennoch gehe es bei den jetzt vorbereiteten Schritten darum, die Verkaufsbereitschaft zu erhöhen. Zudem will man sich seitens der Verwaltung auch den Leerständen (Wohnungen und Häuser) widmen. "Wir müssen allerdings noch Fragen des Datenschutzes abschließend klären", fügte Schneider hinzu.

Erklärt wurden in der Sitzung die Rahmenbedingungen und was sich hinter dem Begriff "Baulücke" verbirgt. "Es muss Baurecht vorhanden sein, außerdem ist eine weitere Grundvoraussetzung, dass das infrage kommende Areal bereits erschlossen und an das Straßennetz angebunden ist", so Schneider. In den zurückliegenden Jahren konnten nach Ausführungen der Verwaltung bereits einige der freien Flächen bebaut werden. So gab es 2019 im Bereich des Stadtgebiets noch 235 unbebaute Grundstücke, jetzt sind es 200.

In der Aussprache begrüßte Susanne Merkel-Grau (Grüne) zwar die Vorgehensweise, bezweifelte aber, ob die Eigentümerinnen und Eigentümer Bereitschaft zum Verkauf signalisieren würden. Eine Chance sei die Grundsteuer C. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte den Weg frei gemacht für die Möglichkeit, unbebaute Grundstücke zu besteuern. Die Kommunen können ab 2025 einen eigenen Hebesatz festlegen. "Mit dieser Grundsteuer haben wir zumindest ein sanftes Druckmittel in der Hand", sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der die vorgestellte Erhebung als "wichtige Basisarbeit" bezeichnete und sich dafür aussprach, an möglichst vielen Stellen eine Verdichtung bei der Bebauung zu realisieren.

Christoph Aly (SPD) erinnerte an die soziale Notwendigkeit. "Eigentum verpflichtet", sagte er. Dies unterstrich auch Gabriela Lachenauer (Grüne). "Immerhin wurden die Erschließungskosten von der Allgemeinheit getragen." Vielleicht könne es hilfreich sein, an das Verantwortungsgefühl zu appellieren – oder aber Personen, die alleine in großen Wohnungen oder Häusern leben würden, eine kleinere Alternative anzubieten. Von Jutta Hilswicht (CDU) kam die Anregung, vielleicht Grundstücke für die Aufstellung von "Tiny-Häusern" (Mini-Häuser) mit in die Überlegungen einzubeziehen. "Da könnte ein Grundstückseigentümer für einen festzulegenden Zeitrahmen seine Fläche an Interessenten verpachten, ohne dabei sein Eigentum komplett zu veräußern".

Bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung wurden die Mitglieder der Ortschaftsräte in Schatthausen und Baiertal über die Planungen informiert. Final entscheidet der Gemeinderat über die jetzt vorgestellte Strategie. Zu den konkreten Zahlen: In der Kernstadt gibt es nach den neuesten Erhebungen 89 Baulücken, in Baiertal sind es 47 und in Frauenweiler sowie Schatthausen jeweils 32.