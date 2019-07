Wiesloch-Baiertal. (zlb) Die Tische waren bis zum Boden mit feinem weißem Damasttuch bedeckt. Obenauf strahlten silberne Leuchter mit weißen Kerzen, weißes Porzellan und Silberbesteck mit der untergehenden Sonne um die Wette. Kostbare Gläser standen für Wein, Champagner, Tafelwasser und Säfte bereit. Grün-weiße Tischdekoration durfte nicht fehlen. Die Teilnehmer waren von Kopf bis Fuß weiß gekleidet und vervollständigten das romantische Bild. Ein "Diner en Blanc", ein "Festessen in Weiß", fand an diesem Abend in der Golfanlage "Hohenhardter Hof" zwischen Baiertal und Schatthausen statt.

Vorbild für diese Veranstaltung soll ein gesellschaftliches Ereignis gewesen sein: Ende des vorigen Jahrhunderts soll Jacques Pasquier seine elegante Dinnerparty in den Bois de Boulogne, einen Wald im Westen von Paris, verlegt haben, weil sein herrschaftliches Anwesen der Menge der Gäste nicht gewachsen war. In der Folge fanden in der französischen Metropole immer mehr solcher Freiluftveranstaltungen statt, zunächst auf Mitglieder der Oberschicht beschränkt, inzwischen jedoch für jeden offen, der bereit ist, die Regeln zu beachten: Weiße Kleidung von Kopf bis Fuß, Tische, Stühle und ein kaltes - nicht zu teures - Dreigang-Menü müssen selbst mitgebracht werden. Dass der Ort von den Teilnehmern peinlich sauber wieder verlassen wird, ist selbstverständlich.

Das Diner en Blanc hat seit seiner Premiere in Paris in fast jeder größeren deutschen Stadt und in vielen anderen Ländern Fuß gefasst. Es dauert rund drei Stunden. Stadt, Datum und Uhrzeit werden im Internet und in der Presse rechtzeitig bekannt gegeben, der Ort erst drei Stunden vorher im Internet. Für Wiesloch war es in diesem Jahr das vierte Mal, dass sich an einem Sommerabend Freunde des gepflegten Speisens - fern jeder Schickimicki-Attitüde - trafen: 2017 war der Austragungsort der Gerbersruhpark, ein Jahr später der Schillerpark und im vergangenen Jahr das WieTalBad.

Die Verantwortlichen des Golfclubs Hohenhardter Hof hatten für das Diner en Blanc einen besonders schönen Platz auf grünem Rasen zur Verfügung gestellt. Außerdem gab es einen "Golfcart-Shuttle", der die Teilnehmer samt Gepäck vom Parkplatz zum Austragungsort brachte. Wer wollte, konnte in den Essenspausen ein paar Bälle schlagen oder sich in ein weiß dekoriertes, blumengeschmücktes "Tor" stellen und dort fotografieren lassen. In diesem Jahr waren knapp 100 Personen gekommen, etwa zwei Drittel aus Wiesloch und der Rest aus der näheren Umgebung: Familien mit Kindern, Paare jeden Alters, Freundeskreise oder Kollegen. An einem Tisch waren Damen aus fünf verschiedenen Nationen versammelt: Kasachstan, Tschechien, Deutschland, Rumänien und Mexiko. Jede hatte eine Spezialität ihres Heimatlands mitgebracht.

Ansonsten waren der "Renner" bei den Vorspeisen sommerliche Salate und italienische Antipasti, als Hauptspeise Quiches und kalter Braten mit Beilagen und zum Nachtisch Obst und leichte Cremespeisen. Schon zur Tradition geworden ist schließlich der Auftritt der Wieslocher Band "Mony & The Firecrakers", die mit "Oldies but Goldies" für die richtige Stimmung sorgte und reichlich Beifall erhielt.