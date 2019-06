Baiertal. (RNZ) Am Dienstag begannen die Arbeiten zum Abriss der alten Leichenhalle in Baiertal, die schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt wird. Dies teilt die Stadt Wiesloch mit. Während den Arbeiten wird der Fußweg von der Pauline-Maier-Straße/Zwischen den Kirchen/Sinsheimer Straße gesperrt. Am Fußweg auf dem Friedhof zwischen der Sinsheimer Straße und der evangelischen Kirche kann es der Stadt zufolge zu Beeinträchtigungen kommen, ebenso kurzzeitig im Ausfahrtsbereich des Friedhofs auf die Sinsheimer Straße.

Die ehemalige Kapelle und spätere Leichenhalle wurde laut Stadt 1965 von Baiertaler Handwerkern erbaut und am 19. September 1967 durch Pfarrer Josef Kirchgessner geweiht. Seit Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Friedhofs in Baiertal fanden auf dem Alten Friedhof keine Beerdigungen mehr statt, die letzten Gräber wurden 2012/13 abgeräumt. Seitdem befinden sich nur noch die Kriegsgräber auf dem Gelände.