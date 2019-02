Pfarrer Alexander Hafner, Pfarrerin Regina Bub und der Vorsitzende des Preisgerichts, Prof. Felix Waechter (v.li.), mit dem siegreichen Entwurf des Architektenwettbewerbs zum Neubau des ökumenischen Gemeindehauses in Baiertal. Foto: privat

Wiesloch-Baiertal. (rnz) Am Mittwoch, 6. Februar, können sich die Mitglieder der evangelischen Kirchen- und der katholischen Pfarrgemeinde sowie alle interessierten Baiertaler Bürger erstmals ein Bild davon machen, wie der Neubau des ökumenischen Gemeindehauses in Baiertal aussehen wird. Ab 19 Uhr werden an diesem Abend im katholischen Gemeindehaus die Entwürfe des Architektenwettbewerbs und die Empfehlung des dafür einberufenen Preisgerichts, dessen Vorsitz Prof. Felix Waechter innehatte, vorgestellt.

Die eingereichten Arbeiten wurden am vergangenen Freitag von einer Jury, an der neben den Vertretern der Kirchengemeinden auch externe Fachleute sowie Vertreter der politischen Gemeinde als beratende Mitglieder beteiligt waren, intensiv diskutiert. Abschließend wurde eine einstimmige Empfehlung für den Entwurf von Diplom-Ingenieur Peter Horejs, freier Architekt aus Heidelberg, als besten Wettbewerbsbeitrag ausgesprochen. Der Siegerentwurf konnte laut Jury sowohl hinsichtlich seiner städtebaulichen, architektonischen und funktionalen Qualität als auch durch seine Einfachheit und die Eingliederung in das Ortsbild überzeugen. Weitere wichtige Kriterien für die Entscheidung waren darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit hinsichtlich Instandhaltung und Unterhaltung des Gebäudes.

Bei der Gemeindeversammlung am Mittwoch wird das mit der Durchführung der Auslobung beauftragte Architekturbüro Thiele aus Freiburg alle am Wettbewerb beteiligten Entwürfe mit Lageplan, Grundrissen, Gebäudeschnitten sowie einem maßstabsgetreuen Modell präsentieren und erläutern. Die Verantwortlichen der Pfarr- und der Kirchengemeinde würden sich über eine Beteiligung möglichst vieler Gemeindemitglieder an der ökumenischen Gemeindeversammlung freuen und laden zur Informationsveranstaltung herzlich ein.

Am Samstag, 8. Februar, hat die Öffentlichkeit dann nochmals die Gelegenheit, sich die Ausstellung von 10 bis 12 Uhr im katholischen Gemeindehaus anzusehen.