Wiesloch. (pol/mare/jubu) Auf dem AVR-Gelände in Wiesloch hat es in der Nacht auf Dienstag einen Großbrand gegeben. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 1 Uhr klingelten die Notrufe beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei Mannheim und der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar. Besorgte Menschen aus Wiesloch, Walldorf und Nußloch hatten den Notruf verständigt. Auf der AVR-Deponie in der Straße Bruchwiesen waren aus bislang unbekannter Ursache ein Mulch- und Komposthaufen sowie zerkleinertes Altholz sowie Sperrmüll auf einer Fläche von 40 mal 100 Metern in Brand geraten. "Glücklicherweise waren keine Gebäude betroffen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen konnte verhindert werden", berichtete Jürgen Bodri von der Feuerwehr Wiesloch vor Ort.

Bei dem Brand entstand eine meterhohe Rauchsäule. Eine Gefahr für Anwohner bestand jedoch laut Polizei nicht. Auch die Rheintalbahn, die sich in der Nähe des Brandorts befindet, sei von dem Feuer nicht betroffen, hieß es.

Großbrand auf dem Wieslocher AVR-Gelände - Die Fotogalerie





































































































































































































































































Um die enormen Mengen Holz und Sperrmüll ablöschen zu können, benötigten die Floriansjünger viel Wasser. "Da das Hydrantennetz im Außenbereich von Wiesloch relativ schwierig ist, mussten wir Schlauchleitungen zu einem Bach in der Nähe legen, um die benötigten Mengen Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen", ergänzte Bodri.

Über 70 Feuerwehrleute aus Wiesloch, Baiertal, Frauenweiler, Schatthausen, Rauenberg, Walldorf und Leimen waren im Einsatz. Letztere fuhren mit einem Messwagen rund um die Einsatzstelle und maßen die Schadstoffbelastung rund um den Brandort. Anwohner in St. Leon-Rot und Walldorf wurden vorsorglich über die Warn-App Nina gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für die Löscharbeiten war auch ein Bagger von Nöten, der den Abfallhaufen auseinanderzog. Letztendlich entschied sich die Feuerwehr den Abfall kontrolliert abbrennen zu lassen. Bis in die Morgenstunden waren Feuerwehrleute aus der Umgebung so im Einsatz.

Die Feuerwehr in der benachbarten Stadt Walldorf hielt Anwohner aber dazu an, wegen der Rauchentwicklung und des Geruchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte prüften, ob sich Schadstoffe in der Luft befinden - diese Messungen ergaben nach Angaben der Feuerwehr zunächst keine Auffälligkeiten.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Morgen noch keine Angaben vor.

Die AVR-Anlage bleibt nun bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt die AVR via Twitter mit. Wer Müll abzugeben habe, könne dies ausweichend in den Anlagen Ketsch oder Sinsheim tun.

Aufgrund eines Brandes bleibt die AVR Anlage Wiesloch bis auf weiteres geschlossen. Ausweichmöglichkeiten bestehen bei den AVR Anlagen Ketsch (An der L 722) und Sinsheim (An der B 292, Gewann "Saugrund"). — AVR Kommunal GmbH (@avr_kommunal) August 27, 2019

Update: Dienstag, 27. August 2019, 12.59 Uhr