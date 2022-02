Wiesloch. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Wiesloch mehrere Fahrzeuge und Gebäudefassaden mit Hakenkreuzen beschmiert. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, brachten die Unbekannten demnach in der Rudolf-Diesel-Straße an den Fassaden von zwei Gewerbebetrieben sowie einem Ladenlokal mit einem schwarzen wasserfesten Stift mehrere Hakenkreuze an. Auch insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge sowie einen Stromverteilerkasten beschmierten sie mit Hakenkreuzen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie können sich melden beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.