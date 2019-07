Wiesloch freut sich am Stadtfest-Wochenende wieder auf viele Gäste wie auf unserem Bild aus dem vergangenen Jahr, als der Marktplatz bestens gefüllt war. Hier steht erneut die städtische Bühne. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Das Wochenende vom 5. bis 7. Juli steht in Wiesloch ganz unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern". Das Wieslocher Stadtfest bietet seinen Gästen an drei Tagen ein unterhaltsames Programm, am Sonntag lockt zudem von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummeln und Shoppen.

Der Kurpfälzische Fanfarenzug gestaltet am Freitag die offizielle Eröffnung des Wieslocher Stadtfests mit. Archiv-Foto: Pfeifer

Die Innenstadt verwandelt sich in eine kulinarische Genussmeile, auf der 16 Gastronomen eine Vielfalt an Köstlichkeiten anbieten. Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 5. Juli, 18.15 Uhr, von Oberbürgermeister Dirk Elkemann und dem Kurpfälzischen Fanfarenzug auf dem Marktplatz.

Auf neun Bühnen und dem Beach-Bereich am Palatin mit 400 Quadratmetern Sandfläche präsentieren die Gastronomen drei Tage lang ein großes Unterhaltungsprogramm: Mit dabei sind viele Bands, die schon seit Jahren immer wieder für beste Stimmung sorgen, aber auch einige echte Newcomer mit frischem Sound.

Auf der städtischen Bühne auf dem Marktplatz präsentieren sich neben den verschiedenen Bands Wieslocher Vereine und Institutionen, um zu zeigen, wie groß die sportliche, musikalische und kulturelle Vielfalt in der Weinstadt ist.

> Das Unterhaltungsprogramm im Überblick:

Freitag, 5. Juli:

Marktplatz/städtische Bühne

18.15 Uhr: Kurpfälzischer Fanfarenzug

18.30 Uhr: offizielle Eröffnung durch OB Dirk Elkemann

19 Uhr: New Age, Band der Realschule

20 Uhr: Syntax

Beach N°8 Palatin

18 Uhr: Uptown Band

Palatin

20 Uhr: Die dicken Kinder

Fontenay-aux-Roses-Platz

20 Uhr: Lisbania Perez & Friends

Schmidts Alter Schlachthof

19.30 Uhr: ZAP-Gang (Open Air)

20 Uhr: DJ Alejandro Diego (Lounge)

Ascot

20 Uhr: Realusion

Otmar-Alt-Brunnen

20 Uhr: Beyond this Summer

Evangelischer Kirchplatz:

20 Uhr: Herren Kraft und Krebs

Samstag, 6. Juli:

Marktplatz/Städtische Bühne

15 Uhr: Saxofour, Musikschule Südliche Bergstraße

15.45 Uhr: Cha-Cha-Club

16.45 Uhr: Apple on the Bass (RnP)

18.15 Uhr: Dequartier (RnP)

20 Uhr: Cool Breeze

Beach N°8 Palatin

18 Uhr: As Far As Low

Palatin

20 Uhr: Münchner G’schichten

24 Uhr: Hangoverparty mit DJ Record

Otmar-Alt-Brunnen

20 Uhr: Annimels - die Partyband

Ascot

16 Uhr: The Busters Pension Fund

20 Uhr: Breeze rocks!

Schmidts Alter Schlachthof

19.30 Uhr: Fate live (Open Air)

20 Uhr: DJ Alejandro Diego (Lounge)

Evangelischer Kirchplatz

20 Uhr, Mind da Gap

Fontenay-aux-Roses-Platz:

20.30 Uhr: Die Nachtigallen.

Sonntag, 7. Juli:

Marktplatz/Städtische Bühne

10.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst

12.15 Uhr: Kraichgauer Trachtengruppe

13 Uhr: Musikverein Baiertal

15.15 Uhr: Cha-Cha-Club

15.45 Uhr: Viet Vo Dao

16.15 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik

TSG Wiesloch

17.15 Uhr: Unity (RnP)

Beach N°8 Palatin

14 Uhr: Michele Zappone

Stadt-Galerie

11 Uhr: Oldtimer & Jazz der Freunde historischer Fahrzeuge mit den Fritz Neidlinger Jazz Cats

Evangelischer Kirchplatz

13 Uhr: The Scones

Ascot:

14 Uhr: Uwe Janssen Band

> Das städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl", hat zum Stadtfest geöffnet: am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, jeweils von 14 bis 16 Uhr.

> Straßensperrungen zum Stadtfest:

Vom 4. bis 7. Juli sind die Fußgängerzone, die Schlossstraße (ab Einmündung Hesselgasse) und die Friedrichstraße (ab der Einmündung Badgasse) komplett gesperrt.

Die Adenauer-Tiefgarage ist von Donnerstag, 4. Juli, 17 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 7 Uhr, nicht anfahrbar.

Der Marktplatz ist vom 4. bis 7. Juli gesperrt.

Die Ringstraße wird ab Freitag, 5. Juli, 17 Uhr, bis Sonntag, 7. Juli, 20 Uhr, von der Einmündung Messplatzstraße ab der Ampel bis zur Einmündung Palatin-Tiefgarage voll gesperrt, die Abbiegespuren Messplatz-/Ringstraße und Heidelberger Straße/Ringstraße werden ebenfalls gesperrt. Die Zufahrt in das Parkhaus Palatin ist entsprechend ausgeschildert.

Der Parkplatz "Schmidts Alter Schlachthof" ist für den Aufbau der Bühne seit dem gestrigen Mittwoch gesperrt.

Die Haltestellen der SWEG-Linie 709 werden verlegt. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Hinweise an den Haltestellen zu achten.